¿Qué pasó con Miguel de Lara? Nadador mexicano fue descalificado en París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han iniciado con claroscuros en las distintas competencias a ver, donde compiten atletas mexicanos, como la prueba de 100m masculino pecho en la que participó Miguel de Lara, pues a pesar de su buen desempeño, lo descalificaron.

Lo anterior tomó por sorpresa al nadador, que había terminado en segundo lugar del heat eliminatorio en la serie 2, y dicha descalificación llegó apenas salió del agua, que fue cuando se dio cuenta de la máxima penalización.

“No tengo idea ahora voy a averiguar. No me habían descalificado desde que tengo 12 años y no tengo ni idea del porqué. Ahora vamos a saber qué pasó, sacudirlo y prepararnos para la prueba de los 200 metros”, declaró el nadador en entrevista.

De Lara había terminado en segundo lugar al terminar la prueba en un tiempo de 1:00.14, sin embargo, al salir del agua se dio cuenta de que en su nombre la pantalla decía ‘DSQ’ (descalificado). En su lugar quedó el nadador de Antigua y Barbuda, Jadon Wuillies, que hizo el recorrido en un tiempo de 1:02.10.

Miguel de Lara fue descalificado en París 2024. (EFE)

¿Por qué descalificaron a Miguel de Lara en París 2024?

De acuerdo con los jueces de la competencia, descalificaron a Miguel de Lara de los 100 metros pecho ya que hizo un ‘movimiento prohibido’ para esa categoría.

La decisión para descalificar al nadador mexicano se basó en una toma de la cámara que se encuentra dentro de la alberca olímpica, pues en esta se ve que, a poca distancia de llegar a la meta, junta los pies y los mueve al mismo tiempo.

A este movimiento se le conoce como ‘patada de delfín’, y está prohibida en la categoría de pecho ya que, con este, toma ventaja con respecto a la velocidad para llegar a la meta.

“Tuvo una patada diferente a la de la prueba, en lugar de hacer todo el tiempo pecho. En un momento hizo la de delfín, como de mariposa, ese momento lo revisaron y ahí es donde lo descalifican”, explicó María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), en una entrevista con ESPN.

Miguel de Lara fue descalificado de la prueba de 100 m estilo pecho del heat 2 y tendrá otra oportunidad en los 200m mismo estilo.#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/fTry4kxFp5 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 27, 2024

París 2024: ¿Cuándo es la próxima competencia de Miguel de Lara en los Juegos Olímpicos?

Pese a que su debut en Juegos Olímpicos se vio opacado por la descalificación de los jueces, esta no será la última competencia del deportista nacido en Torreón, Coahuila.

Miguel de Lara volverá a meterse en la alberca olímpica el próximo 30 de julio, cuando compita en la serie 3 de la categoría 200m pecho masculino en Paris La Defense Arena, para la que buscará redimir lo ocurrido este sábado.