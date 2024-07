¿Cuánto cuesta hospedarse en Barriere Le Fouquet’s, ‘hotel de la discordia’ entre Ana Guevara y el COM?

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a un par de semanas de distancia y poco más de cien atletas representarán a México en las distintas disciplinas. Esta edición podría ser la última con Ana Guevara al frente de la Conade y las polémicas no terminan incluso a poco de subir al avión con destino a Francia, el Comité Olímpico Mexicano (COM) la señala por solicitar habitaciones en la sede y no liquidarlas.

La Conade respondió a los señalamientos negando dicha petición bajo el argumento de austeridad en los gastos de servidores públicos. El costo por cada habitación en el alojamiento elegido, parte de las recomendaciones del comité organizador, es de varios miles de pesos.

La información fue revelada por la revista Proceso y en el intercambio de versiones quedó en evidencia la complicada relación entre la Conade y el COM en plena previa olímpica.

Ana Guevara Ana Gabriela Guevara y la Conade niegan gastos millonarios en hospedaje de París 2024. (Foto: Mexsport/ AP)

¿Cuánto cuesta una noche en el hotel ‘Barriere Le Fouquet’s’, elegido por la Conade para los Juegos Olímpicos?

Este lujoso hotel, reconocido con cinco estrellas, tiene una ubicación excepcional en la capital parisina. ‘Barriere Le Fouquet’s’ está en la esquina de los Campos Elíseos y la avenida George-V, donde los huéspedes pueden disfrutar de un spa con sauna, piscina interior y un gimnasio.

La histórica ‘Brasserie Fouquet’s’ es una de varias experiencias gastronómicas que ofrece el hotel, hace unos días fue la elección de Christian Nodal y Ángela Aguilar durante su estancia en París. En el menú hay platillos con escargots, caviar, foie gras de pato, acompañados por champagne.

El alojamiento ofrece “vivir la experiencia en francesa en el corazón de París” y los precios van de los mil 200 a los 9 mil 500 euros por persona cada noche. Es decir, entre 23 mil y 183 mil pesos mexicanos.

El costo depende de las comodidades a elegir en la habitación y de la vista desde la ventana. La más sencillas incluyen minibar, tina de baño, internet de alta velocidad, vestidor, cama king size, aire acondicionado y tablet; mientras que las más lujosas cuentan con espacios amplios, sala de estar, despacho de trabajo y terraza.

París 2024 El 'Fouquet's' es uno de los hoteles más exclusivos y reconocidos de París, el precio de las habitaciones superan los mil 200 euros por noche. (Foto: Instagram / @fouquets.paris).

¿De cuánto es la deuda que tendría la Conade con el Comité Organizador de París 2024?

De acuerdo con Proceso, el adeudo de la Conade con el Comité Organizador de París 2024 asciende a 75 mil euros, correspondientes a las reservaciones que cuando la Conade solicitó cancelar, ya estaban fuera del tiempo permitido.

La misma fuente señala que si el organismo no cubre con la deuda, ni Ana Guevara ni otros funcionarios obtendrán las acreditaciones necesarias para acceder a la cita olímpica.

¿Qué dijo Ana Guevara sobre las acusaciones por el hospedaje en París?

“Soy la ministra en deporte, por derecho tengo que estar en los Juegos Olímpicos”, dijo Ana Guevara, en entrevista para Milenio y así alejó cualquier duda sobre su presencia. La funcionaria reconoció que la polémica de los últimas días surgió por el hospedaje: “Es un tema que tenemos que discernir con el Comité Olímpico (COM), toda vez que no solicitamos nosotros ese hospedaje”.

Guevara explicó que desde hace tiempo, durante la conclusión de los Juegos Panamericanos de Chile, notificaron al COM que no utilizarían ese hospedaje. “No está condicionado (el uso de ese hospedaje). Es una opción, siempre la sede propone algunos hoteles por tener el control, por tener resguardo, pero es optativo”, añadió sobre el lujoso hotel que supuestamente está reservado para ella y su comitiva.

De acuerdo con sus declaraciones, ella ya cuenta con otro hospedaje en la sede olímpica y los gastos que implica sí son parte del presupuesto, a diferencia del hotel que señala el COM.

En la misma entrevista, Ana Guevara dijo que la inversión durante el proceso olímpico de los atletas mexicanos ronda los 400 millones de pesos: “El año pasado fue un año muy movido, con mucho tráfico deportivo” y explicó que el año perdido por el covid apretó las clasificaciones y elevó los gastos.