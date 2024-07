¿Qué pasó con el ‘Parejita’ López? Esto ha sido del exfutbolista de Pumas tras su retiro

José Luis ‘Parejita’ López fue uno de los futbolistas más emblemáticos de Pumas en la Liga MX, pues consiguió el bicampeonato del futbol mexicano con los universitarios en 2004. Tras su retiro de las canchas, poco se ha salido sobre él más que lo que comparte en redes sociales.

No obstante, hace algunos meses su hijo José Luis estuvo involucrado en la polémica muerte de un joven llamado Patricio Illescas, quien era su amigo y con el que salió a un bar en la Ciudad de México. Más tarde, ‘Pato’ murió a causa de los múltiples golpes que recibió.

El hijo de 'Parejita' López era uno de los tres 'amigos' con los que salió Patricio Illescas la noche que fue asesinado por ellos mismos. (Facebook / José Luis Parejita López)

¿Qué pasó con el hijo del ‘Parejita’ López?

Según las declaraciones que dieron los padres de Patricio en su momento, las cámaras de seguridad del bar Hart, muestran al joven de 20 años discutir con el hijo del ‘Parejita’, por lo que son retirados del lugar. “47 segundos después, salen los otros dos ‘amigos’. Al verlo corren hacia él para golpearlo hasta matarlo”, señalan los papás de la víctima.

Aunque no mencionan que el hijo del exfutbolista lo haya golpeado, mencionaron que ‘Pato’ estaba en desventaja al ser tres contra uno.

En una reciente entrevista con Saskia Niño de Rivera, Paola y Juan Carlos Illescas mencionaron lo que ocurrió el día que asesinaron a ‘Pato’, y señalaron que uno de los involucrados (se trataría del hijo de ‘Parejita’ López) no ha ido a declarar, mientras que otro de los jóvenes se encuentra prófugo y el tercero enfrenta su proceso en libertad.

El hijo de 'Parejita' López se había comprometido a declarar tras la muerte de Pato Illescas y no lo ha hecho. (Foto: Facebook / José Luis Parejita López)

¿Cuándo y por qué se retiró ‘Parejita’ López del futbol?

La mejor época de José Luis ‘Parejita’ López en el futbol fue cuando jugó con Pumas de 2001 a 2007, tiempo en el que anotó 28 goles con el conjunto universitario. Después formó parte de equipos como el Necaxa, Monarcas y los Tiburones Rojos del Veracruz.

En una entrevista con Toño de Valdés, López admitió que poco a poco perdió el gusto por el futbol, y la búsqueda campeonatos le aburrió. ”Yo podía seguir, pero me aburrí. Yo ya no quería viajar, no quería concentrarme”, declaró hace un tiempo.

Aunque tenía la posibilidad de renovar el contrato que tenía en Venados Futbol Club, de la Liga Expansión MX, decidió irse de la mejor manera. “Prefiero que la gente me recuerde bien a dejar una mancha negativa en mi imagen”, señaló. Se retiró del futbol en 2015.

'Parejita' López es un emblemático exjugador del Pumas en la Liga MX. (Cuartoscuro / Diego Gallegos)

¿Qué fue de ‘Parejita’ López tras retirarse del futbol?

‘Parejita’ dejó de jugar futbol profesional a los 36 años para dedicarse a su familia y amigos, con los que se reunía para ‘echar cascarita’ de vez en cuando.

En 2019 se unió al reality show Exatlón en su tercera temporada, mismo donde personajes famosos, incluidos deportistas como él, realizaban diversos retos que ponían a prueba su condición física. López se unió al ‘equipo rojo’, aunque una lesión truncó su carrera hacia la victoria.

Además del programa de TV, también tuvo algunas participaciones en contenidos deportivos para Azteca Deportes y Hi Sports.

En su perfil de Instagram, comparte que se ha involucrado en sesiones de visorias para algunos equipos de futbol, como Ángeles de la Ciudad F.C.

En 2020, tenía un podcast llamado Koladeras con Archi Balardi, León Falconi, Horacio Sánchez y Aaron Nieto. El programa se transmitía en Facebook Live y en él hablaban de futbol. Se describe a sí mismo en sus perfiles como embajador del deporte, por lo que hasta en ligas como la Kings League se le ha visto al hijo de ‘Pareja’ López.

Publicación de 'Parejita' López en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Polémicas de ‘Parejita’ López

A pesar de su importancia dentro del futbol en México, el exjugador de Pumas ha protagonizado polémicas, como la relacionada con su hijo José Luis y la muerte de Patricio Illescas.

‘Parejita’ fue señalado a inicios de 2024 como deudor alimentario de sus hijos. Supuestamente, debería altas cantidades de dinero, aunque estas no se han podido comprobar. López tampoco ha hablado al respecto.