En América y como su papá: Hijo de ‘Chucho’ Benítez gana el título con las Águilas del Clausura 2024

¡De tal palo, tal astilla! Roger Benítez consiguió el campeonato con el América en la categoría sub-14 de la Liga MX, el hijo de Christian Benítez, leyenda de las Águilas y campeón en el 2013.

De cara a los cuartos de final del Clausura 2024, donde América busca darle la vuelta al empate ante Pachuca, las Águilas inferiores sumaron un campeonato a las vitrinas de Coapa.

Las Águilas del América consiguieron el título al superar en el global a los Rayos de Necaxa; en el partido de ida ganaron con un gol.

Por lo que en el enfrentamiento de vuelta, bastó el empate en los últimos minutos, gracias al gol de Luis Trujillo.

¿Quién es el hijo de ‘Chucho’ Benítez?

Roger Benítez es hijo del exfutbolista del América y campeón, Christian ‘Chucho’ Benítez. El jugador fue titular durante el enfrentamiento y al término del encuentro, le dedicó unas palabras a su progenitor.

“Va dedicado a toda mi familia y, en especial, a mi papá que falleció hace 11 años”, destacó el jugador en entrevista con Jesús Romero de FeintSoccerMX.

En los cuatro partidos de la liguilla Sub-14, Roger Benítez anotó tres goles y sueña con seguir los pasos de su padre para brillar con el América en la Primera División.

“No es fácil, sí me costó porque lloraba, me ponía triste y ahora estoy muy feliz. Es algo para aprender que no te debes rendir nunca”, agregó Roger tras una lesión que le ocasionó la pérdida de varios partidos con las Águilas en el torneo actual.

¿Quién fue ‘Chucho’ Benítez?

Christian ‘Chucho’ Benítez fue uno de los máximos goleadores del fútbol de Ecuador y una leyenda en el América. El futbolista llegó a la Liga MX en 2007 con el Santos Laguna, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del club y siendo seleccionado nacional en su país.

El América fichó al jugador en 2011, convirtiéndose en el fichaje más caro hasta dicho torneo. Fue en 2013 cuando el jugador consiguió el campeonato con el club en una final apasionante donde vencieron a Cruz Azul en penales.

Semanas después de que ‘Chucho’ Benítez consiguió el título con el América, dejó al club para llegar al futbol de Qatar con el equipo el Jaish.

¿De qué murió ‘Chucho’ Benítez?

El 29 de julio de 2013 se reportó la muerte del exfutbolista del América, ‘Chucho’ Benítez, un día después de debutar con su equipo El Jaish en las semifinales de la copa doméstica.

El jugador sufrió un fuerte dolor abdominal y fue trasladado de urgencia al hospital, donde recibió un sedante que le calmó el dolor, pero más tarde sufrió complicaciones adicionales.

Según los primeros reportes desde Qatar, indicaban un paro cardíaco, causado por una peritonitis aguda.