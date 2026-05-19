¿Quién es ‘La Tía’, operadora del CJNG en Uruapan, y cuál es su vínculo con el asesinato de Carlos Manzo?

Wendy Fabiola ‘N’, alias ‘La Tía’, fue detenida en Uruapan, Michoacán, por su presunta participación en la red criminal relacionada con el asesinato del exalcalde de ese municipio, Carlos Manzo, perpetrado el 1 de noviembre de 2025.

La captura forma parte de la investigación del Gabinete de Seguridad tras el homicidio del exalcalde, el cual ya suma 25 detenidos vinculados al caso. Tras la muerte de Manzo, su esposa Grecia Quiroz fue nombrada presidenta municipal de Uruapan.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ‘La Tía’ es señalada como presunta operadora dentro de una estructura ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), bajo el mando de Gerardo ‘N’, alias ‘El Congo’, detenido en marzo pasado por el homicidio del funcionario.

Una red criminal ligada al CJNG estaría detrás del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. (Fiscalía de Michoacán)

El papel de ‘La Tía’ en el homicidio de Carlos Manzo

Si bien las investigaciones apuntan a que Wendy Fabiola ‘N’ no habría participado directamente en el ataque armado, su función dentro de la organización, que consistía en filtrar información sensible sobre operativos policiales, fue clave para la planeación del asesinato de Manzo.

Según las autoridades, ‘La Tía’ brindaba información estratégica a ‘El Congo’, líder regional del CJNG, lo que permitía a la célula criminal anticipar los movimientos de fuerzas estatales y federales.

“Ella era el vínculo de información con ‘El Congo’, quien es parte de esta estructura criminal que participó en la organización, en la planeación del homicidio de Carlos Manzo. (‚,,) )Gerardo N., alias ‘El Congo’, como ustedes saben, fue detenido ya hace algunos meses. Está vinculado a proceso.“, apuntó el Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña.

Detalló que la mujer de 35 años fue capturada con varias dosis de marihuana y metanfetamina, además de un teléfono celular. Fue vinculada a proceso por delitos contra la salud y posesión de cartuchos, en tanto que un juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

La Fiscalía de Michoacán informó que, hasta el momento ya suman 25 personas detenidas relacionadas con el homicidio del exalcalde de Uruapan, Entre ellos destacan: