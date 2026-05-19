¿Qué era el proyecto ‘Perfect Day’, el parque de toboganes en Mahahual que echaron para atrás?

El proyecto incluía el ‘Jaguar’s Peak’ que es una torre, la más alta de América, integrada por 10 toboganes acuáticos. (Foto: Royal Caribbean)

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, echó ‘para atrás’ este martes 19 de mayo que el proyecto ‘Perfect Day’, de la empresa Royal Caribbean, al resaltar que el gobierno no aprobará el parque acuático en Mahahual, Quintana Roo.

En un mensaje a medios, la funcionaria reslató que incluso la empresa estaba buscando desistirse del proyecto, pero que la Semarnat no aprobaría el construcción del parque.

El anuncio de Bárcena se da luego de protestas de activistas que denunciaban la destrucción de arrecifes en el Caribe con la construcción del proyecto ‘Perfec Day’, que abarcaría 90 hectáreas.

“La empresa estadounidense Royal Caribbean quiere convertir tesoros naturales del Caribe mexicano en parques de diversiones para turistas”, acusó Greenpeace.

Señaló que el parque acuático que se planeaba construir con ríos artificiales, bares y toboganes de más de 60 metros de altura, “amenazan arrecifes, manglares, dunas y el sistema de aguas subterráneas del que depende la región”.

“Cozumel y Mahahual no son parques temáticos: son territorios vivos”, señaló.

La firma de cruceros, que es una de las empresas más grandes del mundo, puso en México su estrategia de expansión más fuerte y, con la cual, busca que el país sea el más importante en su oferta turística; pero los planes de la firma estadounidense están dejando ver el impacto ambiental que tendrán sus proyectos ubicados en Quintana Roo.

¿Qué planeaba construir Royal Caribbean en Mahahual?

Según la misma página de la empresa Royal Caribbean, el proyecto ‘Perfect Day’ estaba integrado por más de 30 toboganes acuáticos de alta velocidad en Loco Waterpark.

Además, presentaba un ‘río lento’ más largo del mundo en el que los visitantes podrían estar para relajarse.

“Es el destino más grande, atrevido y audaz jamás imaginado: una experiencia alucinante e inigualable”, señala en su página.

El lugar también estaría integrado por seis piscinas, tres playas, 12 restaurantes y 24 bares, incluso dentro de la piscina.

La empresa Royal Caribbean también tiene viajes en crucero por el Caribe. (Cuartoscuro) (Elizabeth Ruiz)

Toboganes más altos de América

Las protestas de los ambientalistas se centraron en la destrucción de ecosistemas vivos que serían reemplazados por toboganes que recibirían a hasta 21 mil personas al día.

El proyecto incluía el ‘Jaguar’s Peak’ que es una torre, la más alta de América, integrada por 10 toboganes acuáticos.

“Deslízate a toda velocidad por una caída de 52 metros desde la boca del jaguar. O vive una aventura en familia en el tobogán de balsas más alto de Norteamérica y Sudamérica”, se lee en su página.

Grupos ambientalistas denunciaron que aunque el proyecto no se había aprobado ya se estaban vendiendo boletos para recibir a la gente el próximo año.

El río lento más largo del mundo

La empresa también invitaba a la gente a “disfruta del río de relajación más completo jamás creado”.

Se trata de un río de más de un kilómetro y medio de largo con aguas tranquilas que te permite contemplar vistas espectaculares, incluso agregaron tres bares flotantes para atender a los paseantes.

La empresa también invitaba a la gente a “disfruta del río de relajación más completo jamás creado”.

¿Por qué se exigió la cancelación de ‘Perfect Day’?

La petición en Chance.org, que ya fue firmada por más de 4 millones 500 mil personas, destaca que el proyecto ‘Perfect Day’ amenaza la existencia misma de Mahahual, un pueblo costero del sureste de México, que bordea el segundo arrecife de coral más grande del mundo.

“Mahahual es uno de los últimos lugares donde la selva toca el mar, los arrecifes aún laten, y las tortugas marinas regresan cada año a desovar”, indica.

La petición resalta que el proyecto de Royal Caribbean también amenazaba directamente los derechos de acceso y uso del mar, las playas y los manglares.

“Sobre todo, la supervivencia de ecosistemas únicos y amenazados: tres especies de tortugas marinas, manatíes residentes, manglares vivos y el segundo mayor arrecife de coral del mundo”, indica.

Alerta sobre la contaminación por la cantidad de turistas que se recibirían a diario, pues se ha documentado, en un proyecto similar en Las Bahamas, que no dan un uso correcto a las aguas residuales y contaminan arrecifes.

“Este proyecto no es un caso aislado. En CocoCay (Bahamas), un proyecto idéntico de Royal Caribbean ya provocó la destrucción masiva de biodiversidad mediante la eliminación de manglares y la contaminación del arrecife, provocando una drástica reducción de la fauna marina”, señala.

Denuncia también que el proyecto de ‘Perfect Day’ no cuenta con un estudio de impacto ambiental propio y está despojando a las comunidades locales de sus propios territorios.