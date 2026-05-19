PlayStation Plus sube su precio: ¿Quiénes tendrán que pagar más por jugar en linea?

La suscripción de PS Plus subirá de precio pero no se tiene claridad de los alcances que tendrá el aumento (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

PlayStation Plus aumentará el precio de algunas de sus suscripciones a partir del miércoles. La medida aplicará para nuevos usuarios en “regiones seleccionadas”, según confirmó la propia división de videojuegos de Sony.

El ajuste impactará, hasta lo que sabemos al momento, los planes mensuales y trimestrales del nivel Essential, servicio básico que permite jugar en línea en PS4 y PS5.

La compañía informó que el cambio responde a las “condiciones actuales del mercado”. En su publicación oficial, PlayStation señaló que “los precios comenzarán” desde 10.99 dólares mensuales y 27.99 dólares por tres meses.

Además, aclaró que “este cambio de precio no aplica para los suscriptores actuales, excepto en Turquía e India, a menos que la suscripción existente cambie o expire”.

¿Qué pasó con PlayStation Plus y cuánto costarán las suscripciones en 2026?

Sony confirmó que el aumento afectará, de entrada, a las membresías de uno y tres meses de PS Plus Essential. De acuerdo con la información difundida por la empresa, la suscripción mensual pasará de 9.99 a 10.99 dólares, mientras que el plan trimestral aumentará de 24.99 a 27.99 dólares.

El ajuste también impactará en Europa y Reino Unido. En euros, la membresía mensual subirá de 8.99 a 9.99 euros y la trimestral de 24.99 a 27.99 euros. En libras esterlinas, el precio mensual aumentará de 6.99 a 7.99 libras y el trimestral de 19.99 a 21.99 libras.

El anuncio no menciona cambios para la suscripción anual de 12 meses. Medios especializados como GamesRadar señalaron que el mensaje de Sony sugiere que ese plan permanecerá sin modificaciones por ahora.

¿Quiénes tendrán que pagar más por PlayStation Plus?

El aumento aplicará principalmente para los nuevos miembros de PlayStation Plus desde el 20 de mayo.

Sony precisó que los suscriptores activos conservarán el precio anterior “a menos que la suscripción existente cambie o expire”. Sin embargo, la compañía sí confirmó una excepción para Turquía e India, donde el ajuste también afectará a usuarios actuales.

La medida, por el momento, habla del nivel Essential, modalidad básica de PlayStation Plus. Este servicio incluye acceso al multijugador en línea, almacenamiento en la nube, descuentos exclusivos en PlayStation Store y juegos mensuales incluidos con la membresía.

¿Subirán también los precios de PS Plus Extra y Premium?

Sony no confirmó aumentos para las modalidades PS Plus Extra y PS Plus Premium. La publicación oficial únicamente menciona las tarifas del plan Essential, lo que generó dudas entre usuarios y medios especializados sobre el resto de niveles.

A esto, cabe sumar que la empresa no publicó información detallada en su blog oficial sobre el alcance total del incremento, ante lo que todavía no existe claridad sobre posibles ajustes para los niveles Extra y Premium.

Caso Xbox Game Pass: La competencia también ha ajustado precios

Mientras PlayStation anunció un aumento en PS Plus, Microsoft realizó movimientos distintos con Xbox Game Pass en México durante los últimos meses.

En octubre de 2025, la compañía reestructuró sus planes y elevó el precio de Xbox Game Pass Ultimate de 299 a 449 pesos mensuales. Microsoft justificó el ajuste con nuevos beneficios, más juegos y servicios adicionales como Fortnite Crew y Ubisoft+ Classics.

Posteriormente, en abril de 2026, Xbox redujo el precio de Game Pass Ultimate a 339 pesos mensuales. La decisión ocurrió después de que Asha Sharma, nueva jefa de Xbox, considerara que el costo anterior resultaba demasiado alto para algunos usuarios.

Sin embargo, el recorte incluyó un cambio importante: los próximos títulos de Call of Duty ya no llegarán el mismo día de lanzamiento a Game Pass Ultimate ni a PC Game Pass. Microsoft explicó que los juegos aparecerán hasta la siguiente temporada navideña, lo que representa un retraso cercano a un año respecto a su estreno original.

Actualmente, Xbox mantiene cuatro modalidades principales en México: Essential, PC, Premium y Ultimate, con precios desde 169 hasta 339 pesos mensuales.