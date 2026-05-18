Preventa del Corona Capital 2026: ¿Cuándo y dónde comprar los boletos para el festival?

Estos son los detalles de la preventa del Corona Capital 2026. (Foto: Shutterstock, Cuartoscuro, Corona Capital)

El cartel del Corona Capital 2026 finalmente fue revelado y, además de confirmar a los artistas que encabezan el festival, también se dieron a conocer las fechas de preventa y venta general de los boletos para una de las ediciones más esperadas del evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para este año se confirmó la participación de bandas y artistas como Twenty One Pilots, Gorillaz y The Strokes como los headliners principales, nombres que ya habían aparecido en los carteles filtrados que circularon en redes sociales días antes del anuncio oficial.

Y aunque conocer el lineup emociona a miles de fans, otro de los temas más importantes es la fecha para conseguir entradas y asegurar un lugar para escuchar en vivo a tus artistas favoritos.

Corona Capital 2026 se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuándo es la preventa para el Corona Capital 2026?

La preventa de boletos para el Corona Capital 2026 fue anunciada este 18 de mayo junto con la publicación oficial del cartel del festival.

La venta anticipada se lleva a cabo el martes 26 de mayo a partir de las 2:00 p.m., horario del centro de México, y para participar es necesario cumplir con algunos requisitos.

El principal es contar con una tarjeta bancaria de Banamex, indispensable para completar la compra de los boletos durante la preventa. Además, quienes paguen con tarjeta de crédito podrán acceder a la promoción de 3 meses sin intereses sin monto mínimo de compra.

Aunque todavía no se confirma oficialmente, regularmente existe una venta exclusiva para clientes Priority, la cual suele realizarse un día antes de la preventa general, es decir, el lunes 25 de mayo.

Por otro lado, la venta general para el Corona Capital 2026 comenzará el miércoles 27 de mayo a las 2:00 p.m., también en horario del centro de México.

El proceso de compra se realizará a través de la plataforma digital Ticketmaster y se recomienda ingresar con anticipación para estar pendiente del momento en el que se habilite la fila virtual.

Posibles precios de los boletos para el Corona Capital 2026

A diferencia de los conciertos de una sola fecha, los boletos del Corona Capital se venden por fases, generalmente de la 1 a la 4. Conforme se agotan las entradas disponibles en cada etapa, el precio aumenta.

Además, los asistentes tienen la opción de comprar un abono para ingresar los tres días del festival o adquirir boletos individuales por jornada.

Hasta el momento los precios oficiales para la edición 2026 no han sido revelados, aunque los costos del año pasado sirven como referencia:

Abono General Fase 1: 5 mil 478 pesos

Abono Comfort Pass Fase 1: 8 mil 95 pesos

Abono Plus Fase 1: 10 mil 712 pesos

Abono Club Fase única: 27 mil 450 pesos

Boleto individual por día Fase 1: Desde 2 mil 400 pesos

Cada tipo de acceso ofrece diferentes beneficios, como áreas exclusivas dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, filas preferenciales y sanitarios privados.

¿Cuándo es el Corona Capital 2026?

El Corona Capital 2026 ya tiene fechas confirmadas y volverá a apoderarse del Autódromo Hermanos Rodríguez durante tres días consecutivos en noviembre, reuniendo a miles de fanáticos de la música.

La próxima edición del festival se llevará a cabo el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026, fin de semana en el que se presentarán artistas nacionales e internacionales de distintos géneros musicales.

Cartel del Corona Capital 2026 por día

El cartel del Corona Capital 2026 tiene como headliners a Gorillaz, Mumford & Sons y James Blake el primer día.

Para el segundo, quienes figuran hasta arriba del cartel son Twenty One Pilots, The Offspring y Pierce The Veil.

Los encargados del cierre de la edición son The Strokes, The XX y Lola Young, estos son los artistas por día para el festival:

Viernes 20 de noviembre

Headliners:

Gorillaz

Mumford & Sons

Daniel Caesar

James Blake

The Kooks

También estarán: CHVRCHES, Hot Milk, Yung Lean, Durand Jones & The Indications, Rip Magic y más.

Sábado 21 de noviembre

Headliners:

Twenty One Pilots

The Offspring

Pierce the Veil

Underworld

Mother Mother

También estarán: BØRNS, Dope Lemon, Maisie Peters, Princess Chelsea, We Are Scientists y más.

Domingo 22 de noviembre

Headliners:

The Strokes

The xx

Lola Young

Lil Yachty

BUNT. (In The Round)

También estarán: Bad Suns, The Black Crowes, Johnny Marr, Purity Ring, Santigold, Tricky y más.