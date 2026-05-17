Así se vive el Tecate Emblema: Los Jonas Brothers se ponen la camisa de la Selección y hablan de ‘Betty, la fea’

Esto fue lo más destacado de lo que pasó en el primer día del Tecate Emblema 2026. (Foto: Créditos Cuartoscuro/Cortesía)

El primer día del Tecate Emblema 2026 estuvo lleno de emoción y nostalgia gracias a interpretaciones de canciones de la década de los 2000, como ‘S.O.S’, de los Jonas Brothers, quienes salieron con playeras de la Selección Mexicana y durante su presentación hasta ‘apareció’ Betty, la fea.

También existió un tributo a Selena Quintanilla que hizo Cazzu durante su show, retrasado por la lluvia, que a pesar de ser intensa, no ahuyentó a los asistentes del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ellos no fueron los únicos encargados de levantar los ánimos en el Tecate Emblema 2026, pues también apareció Louis Tomlinson, un exOne Direction, con un toque de romanticismo permeado por el rock, Cristian Chávez con algunas canciones de RBD y LP, quien con su tan característica voz no permitió que la noche y el frío disminuyeran el ímpetu de todos los presentes.

LP en su presentación durante el primer día del Tecate Emblema 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Cazzu se demora por la lluvia y homenajea a Selena Quintanilla

La cantante Cazzu tuvo poco menos de 20 minutos de retraso a consecuencia de una fuerte lluvia que mojó el escenario principal del Tecate Emblema y con el objetivo de evitar accidentes, ella esperó a que su equipo limpiara el lugar.

A pesar de la demora, los seguidores de la ‘Nena trampa’ corearon su nombre y la ya típica frase “Cazzu, hermana, ya eres mexicana”.

Su presentación tuvo conocidos temas como ‘Mucha Data’, ‘Con Otra’ (uno de sus últimos éxitos) y ‘Si Una Vez’, canción original de Selena Quintanilla con la cual la argentina le hizo un homenaje.

Cazzu interpretó 'Si una vez', canción con la que homenajeó a Selena Quintanilla. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

Louis Tomlinson interpreta canción de ‘One Direction’ a 10 años de su separación

One Direction se separó en 2016, cuando anunciaron una pausa indefinida que hasta el momento no tiene fecha para terminar.

Desde ese momento, los integrantes emprendieron carreras en solitario, y aunque pasaron por la tragedia de la muerte de Liam Payne, actualmente tienen trayectorias destacadas.

El ejemplo es Louis Tomlinson y su presentación en el Tecate Emblema, donde interpretó temas como ‘Written All Over You Face’, con un solo de guitarra bastante rockero, y ‘Lemonade’, pero integró en su repertorio una sola canción de One Direction: ’Night Changes‘.

Un tema bastó para que los asistentes, con nostalgia (y algunos con los ojos llorosos), recordaran al grupo de jóvenes que seguramente marcó su adolescencia y juventud.

Jonas Brothers ‘encienden’ el escenario principal del Tecate Emblema 2026

Uno de los grupos encargados de cerrar el primer día del Tecate Emblema fueron los Jonas Brothers, quienes aseguraron “amar México”.

Joe y Nick lo demostraron al portar jerseys de la Selección Mexicana para salir a tocar en el escenario principal del festival.

Uno de los momentos más curiosos de su presentación fue cuando llegó la solicitud del público para que ellos cantaran determinada canción. Joe interactuó con una fan colombiana que tenía un letrero con una imagen de Betty, la fea, otra de la telenovela Teresa y una más de Pasión de gavilanes.

La mujer lo hizo escoger entre las tres fotos y Joe escogió Teresa. Debajo de la imagen estaba escrito ‘Video Girl’, así que la debieron tocar.

Entre los acordes de ‘Love me to Heaven’, ‘Shelf’ y ‘Only Human’ los Jonas Brothers agradecieron todo el cariño del público.

Los Jonas Brothers salieron con prendas de México, desde paliacates hasta jerseys de la Selección Mexicana. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

‘Cheves y compas’, de Tecate, presenta a NSQK

NSQK tiene una participación en el segundo día del Emblema 2026, pero sorprendió a sus fans con un show especial para Cheves y compas, presentado por Tecate, donde distintos artistas se presentan para colaborar en una interpretación de un tema totalmente distinto a lo acostumbrado.

En este caso, NSQK cantó junto a Méne una versión de ‘Eres’, composición original de Café Tacvba. El show se llevó a cabo junto a la zona de Distrito Tecate, ubicada cerca del escenario principal.

Cheves y Compas es “más que un escenario o una presentación tradicional, está diseñado para generar cruces inesperados, colaboraciones únicas y encuentros que no suelen compartirse en ningún otro espacio del evento. Un formato sorpresa e íntimo”, mencionó Adrián González, brand manager de la marca.

El primer día del Tecate Emblema 2026 tuvo una lluvia intensa, pero que no ahuyentó a los fanáticos. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

Horarios del segundo día del Tecate Emblema 2026

Para el segundo día del Tecate Emblema, los headliners son Gloria Trevi, Kenia OS, NSQK y Paris Hilton, quien se presenta con un DJ Set.

Los horarios por escenario del domingo 17 de mayo son:

Tecate Main Stage

Juliana — 15:40 a 16:30

Sech — 17:00 a 17:50

Ha*Ash — 18:10 a 19:20

Gloria Trevi — 20:00 a 21:20

Kenia OS — 22:10 a 23:52

Paris Hilton — 00:30 a 01:50

Park Stage

Manú — 15:30 a 16:10

Emjay — 16:50 a 17:30

Presentación especial de Manuel Medrano — 18:00 a 18:40

Santos Bravos — 19:20 a 19:50

Zara Larsson — 20:50 a 21:50

NSQK — 23:00 a 00:00

Bautista — 00:40 a 02:00

Dream Stage