‘El cuerpo se tensa’: Linet Puente, conductora de ‘Ventaneando’, sufre accidente automovilístico

La conductora de Ventaneando, Linet Puente, reveló que sufrió un accidente automovilístico mientras viajaba junto a su hijo Noah.

La periodista de espectáculos compartió detalles del percance a través de sus historias de Instagram, donde explicó que el impacto le dejó molestias físicas y una fuerte impresión emocional.

La presentadora de TV explicó que el choque ocurrió hace algunos días y agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras darse a conocer el incidente.

Aunque aclaró que ni ella ni su hijo sufrieron lesiones de gravedad, reconoció que el accidente sí alteró su rutina y le provocó tensión muscular en distintas zonas del cuerpo.

¿Qué le pasó a Linet Puente y cómo ocurrió el accidente automovilístico?

La integrante de Ventaneando decidió hablar públicamente del accidente después de aparecer de forma intermitente en televisión durante los últimos días. En un video publicado en sus redes sociales, explicó que el percance la dejó “descuadrada” física y emocionalmente.

“Quiero pasar por aquí para agradecerles todos los buenos deseos... Chocamos y ese accidentito la verdad es que sí me viene como a descuadrar toda, literalmente”, expresó la conductora en sus historias de Instagram.

La periodista evitó dar detalles sobre el lugar donde ocurrió el choque o la manera en que sucedieron los hechos. Tampoco precisó quién conducía el vehículo ni si hubo otros involucrados en el incidente vial.

De acuerdo con lo compartido por la propia conductora, el accidente ocurrió mientras viajaba con Noah, su hijo, situación que incrementó la tensión del momento. La comunicadora reconoció que el susto resultó especialmente complicado debido a que el menor presenció el impacto.

Linet Puente es compañera de Pati Chapoy, Mónica Castañeda, Pedro Sola, Jimena Pérez y Rosario Murrieta en 'Ventaneando'. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Cuál es el estado de salud de Linet Puente tras accidente?

Tras el accidente automovilístico, Linet Puente aseguró que continúa con molestias derivadas del impacto, principalmente en cuello, hombros y espalda.

La conductora de televisión explicó que las afectaciones corresponden a la tensión que el cuerpo suele presentar después de un choque.

“Ando todavía como un poquito afectada de toda esta zona, o sea, como de aquí y de acá. Nada grave, o sea, lo que sucede en un choque normalmente, que es pues como que el cuerpo se tensa”, comentó la periodista mientras señalaba la parte superior del cuerpo.

La presentadora descartó fracturas o lesiones que pusieran en riesgo su integridad física. También señaló que el accidente no requirió hospitalización de emergencia, aunque admitió que todavía resiente las secuelas físicas del percance.

¿Cómo se encuentra Noah, hijo de Linet Puente, tras el choque?

Uno de los aspectos que más preocupó a los seguidores de la conductora fue el estado de salud de Noah, quien viajaba con ella al momento del accidente. Puente confirmó que el menor no sufrió lesiones físicas.

“Lo que sí les quiero contar es que Noah está perfecto, pero él siento que sí se quedó un poquito traumado por cómo fueron las cosas. La verdad es que sí estuvo un poco fuerte, pero todos estamos bien”, declaró la conductora.

La periodista explicó que, aunque su hijo se encuentra estable, considera que el impacto emocional del accidente pudo afectarlo debido a la intensidad del momento. Por esa razón, señaló que busca que la experiencia quede únicamente como un mal recuerdo y que el menor retome su rutina habitual.

¿Quién es Linet Puente, conductora de ‘Ventaneando’?

Linet Puente Castro es una periodista y conductora mexicana especializada en temas de espectáculos. Actualmente forma parte del programa Ventaneando, donde participa como conductora y colaboradora en coberturas del medio artístico.

La comunicadora estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental y comenzó su trayectoria en televisión como guionista y mánager de producción. A lo largo de su carrera también participó en programas como Hit M3 o Historias detrás del mito.

Además de su trabajo en pantalla, Puente ha realizado entrevistas con figuras internacionales de la música y el entretenimiento, entre ellas Shakira, Will Smith, Alejandro Sanz, Katy Perry y Miguel Bosé.