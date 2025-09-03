¡Adiós, Maria Julia! Conductora de TV se retira ‘indefinidamente’ tras 48 años al aire: ‘Todo tiene un ciclo’

María Julia estuvo en la misma empresa de noticias durante más de 40 años al aire. (Foto: Freepik/IA Gemini)

María Julia Lafuente es una conductora de TV que anunció su retiro de un noticiario popular luego de 48 años al aire.

Ella aseguró que no lo hacía por complicaciones en su salud, “cansancio” o algún otro problema físico, en cambio, es porque necesita “ponerle pausa” a su vida laboral.

La presentadora de TV que se retira, apodada ‘La Licenciada’, reveló este miércoles 3 de septiembre que su último programa al aire en esta etapa es el 28 de noviembre de 2025.

“No hay una manera sencilla de hacer esto, así que voy a elegir el camino de la verdad, el 1 de junio cumplí 48 años interrumpidos de trabajar en esta gran empresa (...) Me siento llena de pasión por la vida, con el corazón joven y la energía no abandona mi cuerpo, pero, todo tiene un ciclo”, declaró en la emisión de Telediario Mediodía.

Aunque reveló que tiene algunos planes para su futuro, no preciso cuáles eran ni en qué consistían, únicamente reveló que se “dedicara a su familia”.

“He decidido tomarme un descanso y ponerme en pausa por tiempo indefinido, no especulen, yo dejo las puertas abiertas porque mi vida está aquí, hay proyectos y planes a futuro”,

¿Quién es la conductora María Julia Lafuente?

María Julia Lafuente es una reconocida periodista y presentadora de noticiarios, nacida en San Luis Potosí en 1957. Su carrera en los medios se ha desarrollado principalmente en Monterrey.

Conocida cariñosamente como ‘La Licenciada’, su carisma y profesionalismo han cautivado a generaciones de televidentes. Su trayectoria incluye casi cinco décadas en Grupo Multimedios, donde se ha convertido en un referente indiscutible.

María Julia comenzó su carrera en el periodismo el 1 de junio de 1977, cuando se unió a esta empresa de telecomunicaciones. Antes de eso, había trabajado en radio, lo que le permitió hacer la transición a la televisión con gran facilidad. Su primera aparición en televisión se produjo en un programa de noticias en la TV.

“Vienen a mi mente tantos recuerdos, alegrías y personas, la vida pasa ante mis ojos y solo veo felicidad (...) Quiero agradecer a todos los que vieron algo en mí, a una muchacha que hacía sus pininos a finales de la década de los 70 (...) Un día les comenté que no lo iba a defraudar".

La fórmula que hizo de María Julia una presentadora única combina la seriedad de la noticia con un carisma inigualable. Su estilo “dicharachero” ha sido clave para socializar la información y hacerla accesible al público. A lo largo de los años, su estilo se ha perfeccionado, influenciado por figuras legendarias como

De acuerdo con Telediario, ella recibió influencias de Don Francisco González Sánchez y el arquitecto Héctor Benavides en su manera de informar en los noticiarios en vivo.

Durante su carrera, María Julia realizó diferentes entrevistas, una de ellas a la cantante Alicia Villarreal, además estuvo al frente del espacio de noticias durante la pandemia de Covid-19 y denunció la inseguridad que se vive en Monterrey y en el país.