‘Debe ser respetada la opinión’: Alicia Villarreal habla sobre los polémicos videos de ‘Chicharito’

Alicia Villarreal agregó que las vivencias y experiencias que las personas tienen influyen en su forma de pensar. (Foto: Cuartoscuro)

Los polémicos comentarios de Javier ‘Chicharito’ Hernández no solo llegaron hasta la Federación Mexicana del Futbol, quien lo sancionó por promover estereotipos de género, ya que la cantante Alicia Villarreal también opinó al respecto.

A diferencia de la mayoría de los comentarios sobre la polémica de ‘Chicharito’, la ‘güerita consentida’ —quien actualmente se encuentra en un proceso legal en contra de su exesposo el productor Cruz Martínez— considera que la opinión del futbolista debe ser respetada.

“Cada quien tenemos nuestra experiencia, nuestra capacidad de comprensión”, comentó durante la presentación del tema ‘Maldita billetera’, una canción con la que hace un homenaje a la cantante Paquita la del barrio.

¿Qué dijo Alicia Villarreal de ‘Chicharito’?

Hace unos días, Javier Hernández hizo algunos cuestionamientos sobre los estereotipos de género, debido a que comentó que las mujeres estaban “erradicando la masculinidad”.

También afirmó que las mujeres debían utilizar su energía femenina para dedicarse a las labores del hogar como la limpieza para ser el sostén de la casa de un hombre proveedor e invitó a no temer ser lideradas por un hombre.

A pesar de todos los comentarios en contra y hasta los memes sobre las declaraciones de ‘Chicharito’, Alicia Villarreal afirmó que actualmente es complicado emitir una opinión sobre cualquier tema.

“Hoy en día ya da un poquito de temor decir algo y se hace un lío. Entonces estamos muy sensibles como sociedad”, comentó en el encuentro con los medios de comunicación.

Alicia Villarreal aseguró que la sociedad está muy sensible en la actualidad. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

La intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ explicó que desde su perspectiva, las personas deberían respetar cualquier punto de vista; sin embargo, evitó ahondar demasiado en el tema.

“Ahorita lo quiero evitar (el tema de Javier Hernández), pero creo que debe ser respetada la opinión de todos y todas”, agregó Alicia Villarreal, quien añadió que la manera de ver el mundo proviene de las enseñanzas que se tienen en la infancia.

“Cada quien tiene su comprensión de la vida. Como te tratan tus padres, como vienes de la familia. Yo creo que eso tiene mucho que ver con todo eso”, comentó la cantante.

¿'Chicharito’ se disculpó por sus comentarios?

A pesar de las palabras de Alicia Villarreal, la mayor parte de las reacciones a las declaraciones de ‘Chicharito’ han sido negativas e incluso le valieron una mención en la Mañanera del Pueblo del 23 de julio de 2025.

“Es muy buen futbolista ‘Chicharito’, pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres tiene mucho qué aprender, porque las mujeres podemos ser lo que queramos y es una relación de igualdad”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante el escándalo, el futbolista pidió disculpas mediante sus historias de redes sociales, en las cuales pidió perdón por haber herido o lastimado a personas con sus palabras, debido a que esa no era su intención.

Javier Hernández cuestionó los roles de género en la actualidad. (Foto: Jonathan Dueñas/Mexsport).

“Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir”, escribió e indicó que estaba reflexionando sobre lo sucedido.

“Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mí mismo”, añadió el exjugador del Real Madrid. En otros videos explicó que su único objetivo era hablar de un tema que le parece interesante.

Además, aprovechó sus videos para desmentir que sea un deudor alimenticio: “Desde que me divorcié, no he debido absolutamente nada de pensión alimenticia, veo completamente a mis hijos en el tiempo acordado que tuvimos la mamá y el papá”.