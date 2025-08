‘Prefiero ser vulnerable que falso’: ‘Chicharito’ reaparece con más videos y niega incumplir manutención

El futbolista Javier ‘Chicharito’ Hernández regresa a las redes sociales luego de la polémica que generaron sus videos, acusados de reproducir estereotipos de género por la FMF, para hablar con la psicóloga e influencer María Gómez sobre el tema.

Mientras las Chivas se preparaban para jugar contra Charlotte en Leagues Cup, el delantero mexicano se reportó lesionado por el club en un comunicado y no concentró en Estados Unidos. Sin embargo, ‘Chicharito’ aprovecha el tiempo para ahondar en los comentarios virales de las últimas semanas.

En un video publicado hace un par de semanas, ‘Chicharito’ dice que las mujeres estaban “erradicando la masculinidad haciendo a la sociedad hipersensible”, y asegura que podrían encarnar su ‘energía’ al sostener un hogar para un hombre proveedor.

Esto provocó que se deslinde de los comentarios la marca de ropa patrocinadora de ‘Chicharito’ y el Club, Puma. Además se reveló una multa por parte de la FMF y la Liga MX. Chivas, por su lado, califica que el comentario era a título personal del jugador y advirtieron que el jugador sería sancionado por el reglamento interno, sin dar más detalles.

¿Qué dice ‘Chicharito’ sobre sus videos virales luego de la polémica?

En una serie de videos en redes sociales, Javier Hernández cuestiona a la psicóloga Gómez sobre sus comentarios relacionados con las energías masculinas y femeninas, a quien calificó como una “mujer especialista” en este tema.

Gómez explica: “No me sentí ofendida pero creo que se hubiera visto este video hace años, me hubiera sentido así” y asegura que no es un insulto hablar de limpieza y que es “una cualidad que todas las personas debemos tener”, asimismo, dice que el video del jugador le pareció “muy interesante”.

Ante esto, Hernández explica su sentir: “Mi intensión obviamente fue tocar un tema un poquito más profundo, nunca fuer dividir, insultar, ofender, limitar”.

El jugador asegura que la gente, ahora, lo está conociendo como una persona por fuera de las canchas, a quien califica como el "hombre detrás del mito".

“Aún a Chicharito le han pasado cosas dolorosísimas que, la gente cree que, por tener dinero, no nos deberían de suceder. Lo más reconfortantes es que estoy aprendiendo mucho”, expresa. “Yo cuestioné un tema que me interesa mucho porque lo estoy viviendo en carne propia (...), prefiero mil veces prefiero ser vulnerable y real que quedar mal con todo el mundo que ser falso”.

Gómez saca a la conversación el tema de una supuesta pensión incumplida por parte Javier Hernández por la manutención de los hijos que tuvo con su exesposa, Sarah Kohan. El futbolista asegura que es falso y niega ser un padre ausente: “Desde que me divorcié, no he debido absolutamente nada de pensión alimenticia, veo completamente a mis hijos en el tiempo acordado que tuvimos la mamá y el papá”.

Hernández garantiza que podría dar más detalles sobre su situación familiar pero no lo hará por respeto a Kohnan y a sus hijos, por lo que únicamente desmiente los rumores: “es totalmente falso”, explica.