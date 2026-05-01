Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo a 6 meses de su asesinato: ‘No se ha hecho justicia’

Grecia Quiroz , presidenta municipal de Uruapan, recordó a su esposo, Carlos Manzo, a seis meses de su asesinato.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, recordó a su exesposo y expresidente municipal Carlos Manzo, pues se cumplen seis meses de su asesinato este 1 de mayo.

En un breve mensaje en su cuenta oficial, Grecia Quiroz recordó que han pasado seis meses desde la partida de Manzo y destacó que, después de este tiempo, no ha habido justicia por el homicidio.

“Hoy desafortunadamente no sé ha hecho JUSTICIA por tu muerte, pero quiero que sepas que hasta el último día de mi vida seguiré luchando para que quien o quienes tengan que pagar lo hagan”, apuntó.

Quiroz, quien fue designada como presidenta municipal de Uruapan tras el ataque directo en el que falleció Manzo, afirmó que pese a sentir dolor por la ausencia de quien fuera su esposo, ha tenido la fuerza para luchar “por todo aquello que tú querías para nuestros hijos, para Uruapan y para toda la gente que quisiste mucho”.

El entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, falleció la noche del 1 de noviembre de 2025, luego de ser víctima de un ataque armado en el Centro Histórico de Uruapan, Michoacán, mientras se encontraba en el Festival de las Velas, un evento público.

El alcalde convivía con ciudadanos y había fuegos artificiales. Se tomó fotografías con algunos niños y niñas en el lugar, cuando se desató un tiroteo. Un civil disparó contra el mandatario de Uruapan y sus escoltas repelieron la agresión. Uno de los atacantes murió.

Grecia Itzel Quiroz García, arropada por el Movimiento del Sombrero (fundado por Carlos Manzo) rindió protesta como alcaldesa sustituta para concluir el periodo 2024-2027, pocos días después del homicidio.

¿Qué ha pasado con la investigación sobre Carlos Manzo y quiénes fueron detenidos?

Por el caso fue detenido Jorge Armando, alias ‘El Licenciado’, quien presuntamente sería uno de los autores intelectuales del crimen. También siete policías municipales, escoltas de Carlos Manzo, fueron detenidos a finales de noviembre. Tanto ‘El Licenciado’ como los siete escoltas fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y omisión.

En enero de este año fue detenida Yesenia ‘N’, secretaria particular de la alcaldesa Grecia Quiroz y previamente también secretaria de Manzo, en relación con las investigaciones sobre el asesinato. Por el caso también fue detenido Samuel ‘N’, funcionario en la administración de Manzo, quien presuntamente recibió cocaína del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de información que facilitó el crimen.

En marzo de este año, la Fiscalía de Michoacán informó que investiga uno de los presuntos móviles del homicidio de Carlos Manzo: según la línea de investigación, el asesinato se debió a los operativos que realizaba el alcalde en Uruapan en compañía de elementos del Ejército y otros cuerpos de seguridad.

El 24 de marzo, el fiscal Carlos Torres Piña destacó que por el caso hay 23 personas detenidas.

Asimismo, informó que hay una línea de investigación que se centra en la presunta relación entre el exdirector de relaciones públicas de Manzo, Samuel ‘N’, y ‘El Licenciado’, líder regional de ‘Los Erre’.

En tanto, el fiscal dijo que podrían ser citados a declarar Nacho Campos, Leonel Godoy y Raúl Morón, en relación con una denuncia presentada por Grecia Quiroz contra los morenistas.