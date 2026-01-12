‘Ya me tenía hasta la m...’: ¿Qué recibió Samuel ‘N’ del CJNG a cambio de ‘poner’ a Carlos Manzo?

Samuel 'N' harbía traicionado a Carlos Manzo por enojo en contra del alcalde y las condiciones laborales.

Samuel ‘N’, el funcionario de Carlos Manzo que fue detenido por su presunta relación con el asesinato del alcalde de Uruapan, habría recibido cocaína del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de información para llevar a cabo el crimen.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención de Samuel ‘N’, quien hasta hace días era director de Relaciones Públicas y Protocolo en Uruapan, Michoacán.

Su participación en el asesinato de Carlos Manzo fue clave, ya que informaba a la célula del CJNG —comandada por Jorge Armando ‘N’, conocido como ‘El Licenciado’—, cada movimiento del alcalde de Uruapan.

¿Qué recibió Samuel ‘N’ del CJNG a cambio de colaborar en el asesinato de Carlos Manzo?

La primera audiencia de Samuel ‘N’ reveló que el exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan colaboró en el asesinato de Carlos Manzo a cambio de droga del CJNG.

Samuel ‘N’ declaró que recibió dos ‘grapas’ de cocaína del CJNG por brindar información que condujera al ataque. Las ‘grapas’ de cocaína son dosis individuales.

Testimonios recogidos por Quadratín indican que Samuel ‘N’ estaba “hasta la madre” de Carlos Manzo, luego de no obtener permiso para ausentarse de su trabajo e ir a ver a su hija. “Ya me tenía hasta la madre, me traía de arriba a abajo”, expresó el acusado en la audiencia.

Grecia Quiroz asegura que Samuel ‘N’ no forma parte del Movimiento del Sombrero

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y esposa de Carlos Manzo, habló de la detención de Samuel ‘N’ y aseguró que él no era parte del movimiento político que encabeza.

De acuerdo con Grecia Quiroz, Samuel ‘N’ pidió trabajo al Gobierno de Uruapan, donde mostró su experiencia como asesor de un legislador priista en la Cámara de Diputados.

“Samuel pertenece a la Ciudad de México. Él llega y muestra su currículum. Yo estaba presente en esa ocasión... Él trabajaba en la Cámara de Diputados y es la carta de presentación que da”, mencionó la alcaldesa de Uruapan este lunes 12 de enero.

Grecia Quiroz agregó que se siente traicionada, ya que Samuel ‘N’ dio resultados positivos al ayuntamiento, y que incluso si le preguntaran, ella “no creería que hubiese sido parte de lo que sucedió”.

“Es muy desagradable lo que pasó con esta persona, porque en su momento Carlos Manzo le dio la confianza”, expresó Grecia Quiroz, días dspués de la detención de su secretaria particular, Yesenia ‘N’.