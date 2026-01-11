Detienen a director de relaciones públicas de Uruapan, ligado al asesinato de Carlos Manzo, según SSP

Dos hombres fueron detenidos por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Uno de ellos es Samuel ‘N’, director de Relaciones Públicas y Protocolo de la localidad.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó la detención de los dos hombres, y ofreció detalles relacionados con la coordinación para el ataque contra Carlos Manzo.

El otro detenido es Josué ‘N’, conocido como ‘Viejito’. Ambos fueron arrestados tras una serie de operativos entre el 8 y 9 de enero pasados, y de acuerdo con Harfuch, Samuel ‘N’ se encargó de informar a Josué ‘N’ sobre el itinerario, retrasos y movimientos de Carlos Manzo el 1 de noviembre, para que posteriormente esa información llegara al grupo de WhatsApp donde estaba José Armando ‘El Licenciado’, autor intelectual del ataque en el Festival de las Velas.

