¿Por qué la secretaria particular de Grecia Quiroz es sospechosa en asesinato de Carlos Manzo? Esto sabemos

Yesenia N fue detenida en medio de la investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo. (Foto: Facebook)

Yesenia ‘N’, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, fue detenida el viernes pasado en medio de las investigaciones sobre el asesinato de Carlos Manzo, quien fue atacado a balazos en noviembre de 2025; esto es lo que se sabe sobre su participación en el homicidio.

El arresto se llevó a cabo el jueves 8 de enero, por miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía del Estado, la cual iniciará las investigaciones correspondientes sobre el nexo de Yesenia ‘N’ con la muerte de Manzo, exesposo de Quiroz.

La captura se realizó en el despacho de Grecia Quiroz, elegida como alcaldesa de Uruapan tras el homicidio de Manzo a finales del año pasado.

¿Por qué la secretaria particular de Grecia Quiroz es sospechosa?

Aunque las autoridades federales no han dado más información que la detención de Yesenia ‘N’, medios como Reforma han informado sobre la posible participación de la funcionaria en el homicidio de Carlos Manzo.

De acuerdo con información de Reforma, Yesenia ‘N’ fue detenida afuera de la Casa de Cultura de Uruapan por agentes de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado.

Explica que las investigaciones señalan a la detenida como la persona que facilitó o apoyó en la filtración de los movimientos y agenda personal de Carlos Manzo antes de que se llevara a cabo el asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Uruapan.

Agrega que Jorge Armando, “El Licenciado”, quien es señalado de ser el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, habría asegurado durante la audiencia de imputación que una “persona muy cercana” al alcalde de Uruapan proporcionó información importante sobre sus actividades.

Yesenia ‘N’ -que también fue secretaria particular del exalcalde desde septiembre de 2024- fue puesta a disposición en la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía local para que se presente ante un juez que presuntamente libró la orden de aprehensión en su contra.

En una publicación en las redes sociales el 21 de julio de 2024, Manzo calificó a Yesenia ‘N’ como una “mujer preparada, responsable, trabajadora, emprendedora y que se caracteriza por su sensibilidad social” para comunicar que sería quien le acompañaría como responsable del despacho del presidente en Uruapan.

Asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

Al momento de ser asesinado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, la cual fue reforzada a principios de 2025, aunque familiares del edil aseguran que las autoridades no le habían dado protección pese a los reclamos del alcalde.

A finales de 2025, fueron detenidos siete guardias que formaban parte del equipo de escoltas de seguridad de Manzo.

Según las autoridades, en Uruapan operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El asesinato de Manzo desató una ola de protestas en todo México debido a la crisis de inseguridad que viven varias zonas del país.

Con información de EFE