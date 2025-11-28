‘¿Dónde estaba la GN?’: Abogado de escoltas de Carlos Manzo acusa que ‘encubren’ a guardias nacionales

El abogado de los escoltas de Carlos Manzo exigió que se cuestione a los elementos de la Guardia Nacional.

A casi un mes del asesinato de Carlos Manzo, quien era alcalde de Uruapan, continúan los cuestionamientos sobre sus escoltas y elementos de la Guardia Nacional quienes estaban a cargo de su seguridad.

“¿Dónde están los guardias nacionales que formaban parte del círculo de seguridad de Carlos Manzo?”, cuestionó Gustavo Carreón, abogado de los siete escoltas detenidos tras el homicidio del expresidente municipal de Uruapan.

El defensor mantuvo la pregunta sobre por qué dichos elementos de la Guardia Nacional no están detenidos o bajo investigación y, en cambio, sí lo están los escoltas más cercanos.

“Había un segundo círculo de seguridad que eran los elementos de la Guardia Nacional que fueron quienes permitieron que entrara el riesgo hasta la zona del presidente porque ellos no detectaron ningún riesgo ni hicieron ninguna actividad. Al círculo primario solo le tocó repeler y actuar de manera inmediata en la agresión”, precisó Carreón en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

‘Hay inconsistencias en las acusaciones contra los escoltas de Carlos Manzo’

Gustavo Carreón destacó que hay diferencias e inconsistencias en las acusaciones contra los escoltas y acusó que se trata de un tema político.

“Dicen que esto ocurrió a las 20:30 horas, cuando en ese momento el alcalde no estaba en la plaza, sino que a las 20:10 llegó al hospital. De inicio tenemos una cuestión temporal que es errónea y dicen que no hay un plan o que no había un protocolo de seguridad y la propia fiscalía anunció como dato de prueba el plan de seguridad para el Festival de Velas que fue desarrollado por la secretaría de seguridad pública”, dijo el abogado.

Los escoltas están señalados por comisión por omisión, es decir, que no hicieron algo para impedir el asesinato de Carlos Manzo.

Sin embargo, su defensor dijo que, hasta ahora, como parte de las investigaciones no se precisa cuáles fueron las omisiones cometidas por los elementos de seguridad.

Además, el abogado rechazó también la versión de la Fiscalía de Michoacán de que el atacante de Manzo, Víctor Manuel ‘N’, de 17 años, fue abatido con su propia arma, sino que la agresión fue repelida por el arma de uno de los escoltas.

¿Qué sabemos de las investigaciones contra los escoltas de Carlos Manzo?

Los guardaespaldas de Carlos Manzo fueron detenidos hace unos días y permanecen recluidos en el penal de Tres Cumbres.

Como parte de las investigaciones, las autoridades indicaron que toda la coordinación para el homicidio de Carlos Manzo fue a través de un grupo de WhatsApp.

Jorge Armando ‘N’, conocido como ‘El Licenciado’, y los siete escoltas acusados de homicidio calificado y omisión en el caso de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, fueron vinculados a proceso el jueves.

Durante la audiencia, la defensa presentó al menos 25 datos de prueba, incluida la declaración de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, presunto líder criminal con presencia en cuatro municipios de Michoacán.