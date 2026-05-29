App de Banamex se cae en plena quincena: Usuarios no pueden acceder a sus cuentas

La app de Banamex presentó problemas en plena quincena; usuarios reclaman al banco en redes sociales.

Luego de las fallas reportadas en la app de BBVA, ahora Banamex informó que registra problemas en su aplicación este viernes 29 de mayo.

De acuerdo con los reportes de los usuarios, al entrar a la app les pide reiniciar el teléfono para entrar a sus cuentas.

Según la página Downdetector, los problemas en la app de Banamex comenzaron a partir del mediodía de este viernes y las fallas más recurrentes son en la banca móvil, en la app y la banca en línea.

Hasta ahora, el banco no detalló las razones de su falla ni en cuánto tiempo quedarían solucionadas.

¿Dónde hay problemas con la app de Banamex?

Downdetector detalló que estos son los estados donde se registran problemas con la app de Banamex:

Monterrey, Nuevo León.

Guadalajara , Jalisco.

, Jalisco. Ciudad de México, CDMX.

Xalapa , Veracruz.

, Veracruz. Mérida, Yucatán.

A través de redes sociales, el banco respondió a los usuarios que lo mencionaron en sus quejas para exigir una solución o explicación.

Sin embargo, la única solución que dieron fue cerrar la app y borrar cache para entrar nuevamente y no dieron detalles de qué es lo que ocurre.

Fallas en SPEI en plena quincena

La página DownDetector reportó la caída del sistema SPEI en plena quincena desde las 12:00 horas de este viernes.

El 83 por ciento de las fallas ocurre al hacer transferencias bancarias, el 10 por ciento en pagos y 6 por ciento en la aplicación.

Ayer las fallas se reportaron en BBVA, por lo que el banco aseguró que trabajaba para reparar el problema.

En redes sociales, los usuarios aseguraron que había inconvenientes al pagar con tarjeta y no permitía tampoco realizar transferencias.

“Nuestros sistemas están presentando fallas. Estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes”, publlicó el banco a través de sus redes sociales.

Desde el año pasado, los usuarios de la app se quejaron de la actualización de la aplicación de BBVA que se hizo más lenta y acumuló problemas en múltiples ocasiones.