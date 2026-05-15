Fitch mejora las calificaciones de Banco Multiva y CB Multiva a ‘A+(Mex)’

La calificación de Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, de Grupo Financiero Multiva (Banco Multiva) y de Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva (CB Multiva), fueron elevadas por Fitch Ratings a ‘A+(mex)’ desde ‘A(mex)’, con Perspectiva Estable, resultado de la estrategia puesta en marcha que ha mejorado el nivel de préstamos, depósitos e ingresos operativos totales.

Desde 2023, Multiva ha fortalecido su oferta de valor y ha profundizado su enfoque de especialización en sectores como infraestructura, energía, agua, agronegocios, inmobiliario y gobierno, al impulsar su capacidad para originar, estructurar y acompañar proyectos complejos. Este modelo le ha permitido diferenciarse en el mercado y capturar nuevas oportunidades de crecimiento con una perspectiva de largo plazo.

La mejora en las calificaciones refleja el fortalecimiento sostenido del perfil crediticio de Banco Multiva, así como una expansión de los ingresos operativos y del balance, niveles de rentabilidad por encima del promedio histórico y un perfil de fondeo significativamente fortalecido.

Al primer trimestre de 2026 (1T26), los ingresos operativos totales de Banco Multiva fueron de 1,596 millones de pesos, 30.6% más respecto al primer trimestre de 2025. Fitch Ratings también destacó el fortalecimiento del negocio fiduciario como factor de estabilidad y diversificación de ingresos, así como la experiencia de Multiva en el financiamiento a entidades gubernamentales, estados y municipios. La calificadora, además, espera que la institución mantenga una generación sostenida de ingresos en línea con el nivel actual de calificación.

La calificación valida los avances alcanzados y confirma que la estrategia implementada ha generado resultados tangibles. La mejora en la calificación reafirma a Multiva como una institución consolidada, con un modelo especializado y con la capacidad de seguir creciendo de manera sostenible mientras impulsa proyectos que contribuyen al desarrollo de México.