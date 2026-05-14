¿Quién es Jorge, hermano de Mariana Rodríguez, acusado de presuntamente desviar recursos con Samuel García?

Mariana Rodríguez defendió a su hermano Jorge tras los señalamientos sobre presuntos vínculos con empresas proveedoras en Nuevo León.

Una nueva controversia rodea al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y a la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, luego de que el hermano de la influencer, Jorge Rodríguez, fuera señalado de estar vinculado a un esquema de desvío de recursos a través de licitaciones del sector salud.

De acuerdo con la dirigente de Morena en Nuevo León, Anabel Alcocer Cruz, el cuñado de Samuel García presuntamente es socio de diversas empresas establecidas en Jalisco que habrían participado como proveedoras de servicios médicos y hospitalarios para el gobierno de Nuevo León.

Según expuso, dichas empresas obtuvieron contratos públicos desde 2021 durante la administración de García, mismas que habrían transferido alrededor de 7 mil 200 millones de pesos (equivalente al 20 por ciento de los contratos) a un despacho presuntamente ligado a la familia del gobernador.

En conferencia de prensa, Alcocer Cruz detalló que desde aquel año, se habrían otorgado al menos cinco contratos del sector salud a una de las empresas vinculadas a Jorge Rodríguez. Entre las mencionadas destacan:

Hospital Jardines

Jardines Hospital de Especialidades

Hospital Jardines de Guadalupe

La dirigente de Morena, quien estuvo acompañada del delegado de Moreno en Nuevo León, Alejandro Murat, acusó que se trata de un “conflicto de interés muy evidente”, además de “una falta de respeto para el pueblo de Nuevo León”.

Mariana Rodríguez sale en defensa de su hermano

En respuesta a los señalamientos, Mariana Rodríguez desmintió las acusaciones contra su hermano y cuestionó a Morena por la veracidad de la información, la cual, dijo, incluso fue replicada por un medio de comunicación este jueves.

“En los últimos días han visto distintas notas que acusan a Jorge, mi hermano, de uno, ser médico cirujano; dos, vivir en Guadalajara; tres, ser socio de diferentes empresas hospitalarias; y cuatro, ser proveedor de gobierno. Ninguna de esas acusaciones son reales.”, aseguró Rodríguez.

La empresaria y política negó que su hermano tenga alguna relación como socio hospitalario o proveedor del gobierno de Nuevo León y expresó su sorpresa al destacar que notas periodísticas estén difundiendo esta información.

“¿De verdad, Morena, han verificado lo que están acusando? (...) O sea, es increíble que se esté replicando esto. Digo, sabemos el fondo, sabemos por qué, pero claro que voy a salir a dar la cara por Jorge, mi hermano.“, agregó.

¿Quién es Jorge Rodríguez, hermano de Mariana Rodríguez?

Jorge es el hermano menor de Mariana Rodríguez, quien mantiene una vida más privada y alejada de los reflectores.

En julio 2022, el joven se graduó de la carrera de Ingeniería en el Tec de Monterrey, según se muestra en una serie de fotografías compartidas en su perfil de Instagram, en las que aparece junto a sus hermanas, Mariana y Eugenia.

Recientemente, en agosto de 2025, Jorge Rodríguez contrajo matrimonio con Alejandra Sánchez, tras cinco años de relación.

No obstante, se desconoce más información sobre su trabajo actual o si ocupa algún cargo en alguna administración empresarial.

Las acusaciones contra Rodríguez se suman a los señalamientos que involucran al gobernador de Nuevo León, Samuel García, en un presunto esquema financiero en el que habrían participado empresas y despachos vinculados a su entorno familiar para desviar recursos públicos del estado y lavar dinero por más de mil millones de pesos.

De acuerdo con estas versiones, el mandatario de Movimiento Ciudadano (MC) habría utilizado el despacho jurídico de su familia, Firma Jurídica y Fiscal S.C., para canalizar recursos del erario en beneficio de su círculo cercano, en un caso que ya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).