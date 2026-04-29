Un negocio familiar para lavar dinero: la trama que podría hundir a Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, armó una estructura financiera para el lavado de dinero y desvió recursos públicos del estado por más de mil millones de pesos.

Samuel García, del partido Movimiento Ciudadano (MC), utilizó el despacho de abogados de su familia, Firma Jurídica y Fiscal S.C, para captar los recursos del erario en beneficio de su familia, la cual ya está en investigación de la FGR.

El primer mandatario naranja de la entidad norteña encabeza una estructura especializada en operaciones con recursos de procedencia ilícita para el lavado de dinero, proveniente de diversos fondos del gobierno del estado, los cuales capta a través del despacho de abogados fiscales, cuyos accionistas principales son su medio hermano Samuel Orlando García Villarreal y su padre Samuel Orlando García Mascorro.

Así habría lavado dinero Samuel García

El esquema para el lavado de dinero, diseñado por el gobernador, opera mediante la distribución de fondos provenientes de cuatro fuentes principales de la administración pública estatal.

Primero, el gobierno del estado pagó a Suministro MYR, S.A. de C.V., 964 millones 789 mil 526.75 pesos; a su vez, Suministros MYR, S.A. de C.V., pagó 237 millones 207 mil 724.53 pesos a la empresa Proveedor de Productos Mexicanos JACE S.A. DE C.V., y Proveedor de Productos Mexicanos JACE S.A. de C.V. pagó a la firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. 203 millones 807 mil 724.52 pesos.

Segundo, su gobierno pagó a Txat Latam, S.A.P.I. DE C.V. 243 millones 420 mil 751.84 pesos; en seguida, Txat Latam , S.A.P.I. DE C.V. pagó 65 millones 510 mil 653.17 pesos a FERRO & MENDEZ, S.C. y, a su vez, FERRO & MENDEZ, S.C. pagó a la firma Jurídica y Fiscal Abogados, S.C. 62 millones 966 mil 958.79 pesos.

Tercero, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Gobierno estatal pagó a Infraestructura y Construcciones de Nuevo León, S.A. de C.V., 5 mil 851 millones de pesos; en seguida, Infraestructura y Construcciones de Nuevo León, S.A. de C.V., pagó a Corporación Transnacional de Inversiones S.A. de C.V., 5 mil 154millones 640 mil 615.26 pesos, y la empresa Corporación Transnacional de Inversiones S.A. de C.V. pagó al despacho Jurídica y Fiscal Abogados, S.C. $385 millones 373 mil 689 (en una primera exhibición efectivo) y $700 millones (en otra exhibición).

Y cuarto, Acueducto El Cuchillo y el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos de Nuevo León pagaron a BEMASE, S.A. de C.V. 154 millones 208 mil 356.41 pesos; luego esta firma BEMASE, S.A. de C.V., pagó a North American Heavy y Equipment, S.A. de C.V. 144 millones 472 mil 800 pesos, y después North American Heavy Equipment S.A. de C.V. pagó al despacho Jurídica y Fiscal Abogados S.C., 77 millones 36 mil 410 pesos.

Una vez que la cuenta del despacho Jurídica y Fiscal Abogados, S.C., recibió los diversos montos, los dispersó a Saga Tierras y Bienes Inmuebles S.A. de C.V. por más de mil millones de pesos, que son enviados a diversas jurisdicciones como Estados Unidos de América, con la intención de ofuscar su trazabilidad.—Redacción.

Triangulación de recursos

El esquema de lavado de dinero, según investigaciones federales, inicia a través de la distribución de fondos provenientes de cuatro fuentes principales, siendo:

1. Gobierno del Estado de Nuevo León pagó a Suministro MYR, S.A. de C.V., 964,789,526.75 pesos. a. Suministros MYR, S.A. de C.V., pagó 237,207,724.53 pesos a PROVEEDOR DE PRODUCTOS MEXICANOS JACE, S.A. DE C.V..i. PROVEEDOR DE PRODUCTOS MEXICANOS JACE, S.A. DE C.V. pagó a FIRMA JURIDICA Y FISCAL ABOGADOS, S.C. $203,807,724.52

2. Gobierno del Estado de Nuevo León pagó a TXAT LATAM, S.A.P.I. DE C.V., 243,420,751.84 pesos.a. TXAT LATAM, S.A.P.I. DE C.V., pagó 65,510,653.17 pesos a FERRO & MENDEZ, S.C. i. FERRO & MENDEZ, S.C., pagó a FIRMA JURIDICA Y FISCAL ABOGADOS, S.C. $62,966,958.79

3. Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Gobierno del Estado de Nuevo León pagó a Infraestructura y Construcciones de Nuevo León, S.A. de C.V., 5,851,000,000.00 pesos. a. Infraestructura Y Construcciones De Nuevo León, S.A. de C.V., pagó a Corporación Transnacional de Inversiones S.A. de C.V., 5,154,640,615.26. pesos. i. Corporación Transnacional de Inversiones S.A. de C.V. pagó a FIRMA JURIDICA Y FISCAL ABOGADOS, S.C. $385,373,689 (primera exhibición efectivo) y $700,000,000 (segunda exhibición con un terreno en Mesa de la Corona, San Pedro Garza García).

4. Acueducto El Cuchillo y el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos de Nuevo León pagó a BEMASE, S.A. de C.V. $154,208,356.41. a. BEMASE, S.A. de C.V., pagó a NORTH AMERICAN HEAVY EQUIPMENT, S.A. de C.V., 144,472,800 pesos. i. NORTH AMERICAN HEAVY EQUIPMENT, S.A. de C.V. pagó a FIRMA JURIDICA Y FISCAL ABOGADOS, S.C., $77,036,410.