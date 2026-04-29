Sheinbaum impone autoridad: la caída de Jáuregui

La cabeza de César Jáuregui rodó el lunes por la noche. El fiscal general de Chihuahua presentó su renuncia irrevocable con una frase cargada de epitafio: los resultados, por positivos que sean, no pueden justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley.

Leerlo como una crisis local sería un error de óptica. La caída de Jáuregui es el episodio más visible —y más elocuente— del proceso por el cual Claudia Sheinbaum está tomando el control efectivo de la política nacional.

El detonante es conocido. Entre el 17 y el 19 de abril, en la sierra Tarahumara, dos presuntos agentes de la CIA —uno con pasaporte diplomático— murieron al despeñarse junto al convoy de la Agencia Estatal de Investigación durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

La fiscal especial Wendy Chávez confirmó que operaban bajo anonimato táctico, sin insignias, con el rostro cubierto y sin conocimiento de los mandos federales.

Una intervención paralela a los protocolos bilaterales, ejecutada en territorio gobernado por la panista Maru Campos.

Sheinbaum no titubeó. Envió nota diplomática a la embajada estadounidense, exigió que la FGR profundizara la investigación y advirtió que la soberanía no se negocia.

Cuando la gobernadora rechazó comparecer en el Senado y Morena propuso una comisión especial que coadyuvara con la Fiscalía General, la presión escaló.

La caída de Jáuregui llegó días después. Llamar irrevocable a esa renuncia sobra.

El movimiento se inscribe en un patrón.

En menos de seis meses, Sheinbaum ha recompuesto piezas sustantivas del aparato federal: Hacienda, FGR, Unidad de Inteligencia Financiera, Relaciones Exteriores, Aduanas, Consejería Jurídica y la embajada en Washington.

La constante: sustitución de cuadros heredados por perfiles propios, bajo una sola lógica de mando con Omar García Harfuch como eje gravitacional.

El reordenamiento exhibe resultados verificables: 45 por ciento menos homicidios dolosos respecto a 2024, la caída de El Mencho en febrero y la captura esta semana de su presunto sucesor, El Jardinero, en Nayarit.

Lo de Chihuahua añade una dimensión nueva. Hasta ahora, el control sheinbaumista operaba hacia adentro del gabinete federal.

Hoy se proyecta hacia los gobiernos estatales —incluso opositores— y hacia la frontera diplomática con Washington.

Es una afirmación de autoridad presidencial que cualquier inversionista debería leer con cuidado: la administración no solo sostiene la Estrategia Nacional de Seguridad y resiste el intervencionismo militar de Trump bajo el Escudo de las Américas; también impone costos políticos a quien rompe la regla.

Sheinbaum entendió antes que muchos que el control no se decreta: se cobra.

La cabeza del fiscal Jáuregui es el recordatorio nítido de que esta presidencia ha dejado de administrar la herencia para empezar, por fin, a gobernar.