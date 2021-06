¿Y la investigación de la Fiscalía? ‘Creo que ya quedó atrás’, dice Samuel García

Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, dijo este lunes que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por fondos y recursos de procedencia ilícita utilizados con fines electorales quedaron atrás.

“Yo creo que sí porque no he recibido ni una cita ni un requerimiento. Todas las contabilidades se subieron al INE (Instituto Nacional Electoral) y no ha habido ninguna falta ni multa; todo se ha entregado en tiempo y forma”, comentó en entrevista con Grupo Fórmula.

La fiscalía anunció a principios de mayo que investigaba a García y a Adrián De la Garza, candidatos que aparecían como los punteros en la elección para gobernador de Nuevo León.

En el caso del entonces abanderado de Movimiento Ciudadano, la dependencia explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) aportó información sobre García, así como de su padre Samuel Orlando García Mascorro, su esposa Mariana Rodríguez Cantú, y del padre de ésta, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, por diversas denuncias.

El exsenador pidió en su momento que las autoridades dejaran a su familia fuera de las investigaciones.

Espera ‘fecha y hora’ para reunión con AMLO

El gobernador electo de Nuevo León adelantó que tendrá una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador esta misma semana.

“Será una primera reunión amistosa, de diálogo, de ponernos a sus órdenes, a trabajar desde Nuevo León y pedir que haya obviamente justicia fiscal para mi estado”, indicó.

García comentó que antes del encuentro, realizará una gira de trabajo en Estados Unidos, en la que se verá con Henry Cuellar, congresista republicano por Texas, y con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.

En las reuniones, apuntó, se tratarán temas de comercio exterior.

“Sin duda, si nos agarramos del crecimiento de Estados Unidos, nos deberá ir muy bien en la reactivación económica en Nuevo León”, subrayó.