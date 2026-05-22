Ricky Martin sufre ataque con gas lacrimógeno durante concierto: ¿Cómo está el cantante tras el incidente?

Ricky Martin tuvo que interrumpir de manera momentánea su concierto en Montenegro tras ser atacado con un gas lacrimógeno. [Fotografía. Cuartoscuro]

El cantante puertorriqueño Ricky Martin sufrió un ataque con gas lacrimógeno durante un concierto gratuito en la Plaza de la Independencia de Podgorica, Montenegro, el pasado 21 de mayo, donde arrancó la etapa europea de su gira “Ricky Martin Live”. El incidente provocó la interrupción momentánea del espectáculo.

La información surgió a partir de un comunicado difundido por Róndine Alcalá, representante del artista, quien explicó que una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario durante la presentación.

“Durante el concierto de Ricky Martin esta noche en Montenegro, donde el artista daba inicio a la etapa europea de su gira Ricky Martin Live, una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención”, señaló el mensaje.

La oficina del cantante aseguró que Ricky Martin se encuentra fuera de peligro y que no existen reportes de lesiones graves tras el incidente ocurrido durante el concierto en Montenegro.

La representante del cantante explicó que Ricky Martin y todo su equipo abandonaron el escenario como medida preventiva mientras autoridades locales y personal de seguridad controlaban la situación.

“Como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes”, agregó el comunicado.

Ricky Martin La representante de Ricky Martin anunció que el cantante puertorriqueño continuará con su gira europea. [Fotografía. Cuartoscuro] (Tomás Pérez de la Cruz)

¿Cómo sucedió el ataque contra Ricky Martin en Montenegro?

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que ocurrió la interrupción del concierto mientras Ricky Martin interpretaba Vente Pa’ Ca frente al público en Montenegro, melodía interpretada en el video oficial junto al cantante Maluma.

De acuerdo con información del diario Los Angeles Times, algunos asistentes comenzaron a cubrirse nariz y boca después de percibir el olor del gas lacrimógeno cerca del escenario.

El cantante y parte de su equipo abandonaron momentáneamente la tarima mientras personal de seguridad controlaba la situación. Minutos después, Ricky Martin, expareja del pintor Jwan Yosef, regresó al escenario y reanudó el concierto una vez que las autoridades confirmaron que el lugar era seguro.

“Aunque miembros del equipo de trabajo del artista recomendaron no continuar con el espectáculo, una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de manera segura, Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans”, se explicó en el comunicado.

Autoridades locales de Montenegro abrieron una investigación para identificar a la persona responsable del ataque, aunque hasta el momento no existe información oficial sobre detenciones.

¿Cuáles son los próximos conciertos de Ricky Martin?

Pese al incidente ocurrido en Montenegro, la gira “Ricky Martin Live” continuará con las fechas programadas en Europa durante las próximas semanas.

El cantante puertorriqueño tiene presentaciones confirmadas en Croacia, Italia, Suiza, Alemania, República Checa y otros países. Entre las próximas fechas confirmadas destacan:

12 de junio - Chisináu, Moldavia

- Chisináu, Moldavia 16 de junio - Belgrado, Serbia

- Belgrado, Serbia 19 de junio - Pula Arena, Pula, Croacia

- Pula Arena, Pula, Croacia 21 de junio - San Benedetto del Tronto, Italia

- San Benedetto del Tronto, Italia 24 de junio - Pully, Suiza

- Pully, Suiza 27 de junio - Oberhausen, Alemania

- Oberhausen, Alemania 29 de junio - Praga, República Checa

- Praga, República Checa 2 de julio - Cracovia, Polonia

- Cracovia, Polonia 6 de julio - Budapest, Hungría

- Budapest, Hungría 11 de julio - Estambul, Turquía

La representante aseguró que Ricky Martin y su equipo se encuentran fuera de peligro y que las presentaciones internacionales continuarán conforme al calendario previsto.