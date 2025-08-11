Maluma regaña a fan por llevar a bebé a su concierto en CDMX: ‘¿Usted cree que es una buena idea?’

Maluma está en plena gira de 'Pretty + Dirty World Tour' en México. (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com).

El cantante colombiano Maluma detuvo uno de sus conciertos en Ciudad de México para llamar la atención a una fan que asistió con un bebé de apenas un año de edad, sin protección auditiva y a quien, según el artista, movía al ritmo de la música “como juguete”.

El hecho ocurrió durante la presentación que el intérprete de ‘Felices los cuatro’, padre de una niña de año y medio llamada Paris, ofreció este fin de semana en la capital mexicana como parte de su gira Pretty + Dirty World Tour.

¿Qué pasó en el concierto de Maluma?

Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales, donde se observa a Maluma detener la música para dirigirse a la mujer y preguntarle la edad del menor.

Maluma está en México para su gira '+Pretty +Dirty México 2025'. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

“Con todo el respeto, yo ya soy padre: ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la puta mierda (muy altos) y el sonido está durísimo? ¿Usted sabe qué está haciendo aquí? La próxima vez protéjale los oídos”, expresó, mientras el público celebraba sus palabras con vítores.

El colombiano también criticó que la mujer meciera al niño “como si fuera un juguete”.

“Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a Paris nunca la habría traído a un concierto. Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?”, sentenció antes de continuar con el espectáculo.

¿Es peligroso el ruido para los bebés?

La pediatra Sophie J. Balk explica en el sitio Healthy Children que “el ruido fuerte puede dañar la audición de un niño”, por ejemplo, fuegos artificiales y demás.

“El ruido ambiental tiene menos probabilidades de causar problemas de audición que el ruido intenso de dispositivos personales y actividades como conciertos, deportes, bailes y celebraciones”, menciona la experta.

Johns Hopkins Medicine agrega que puede presentarse pérdida auditiva inducida por ruido si los niños se exponen a ruidos extremadamente fuertes o durante largos periodos: “Una conversación normal suele tener unos 60 decibelios. Estar regularmente expuesto a ruidos superiores a 85 decibeles puede provocar pérdida de audición”. De acuerdo con dicho sitio de salud, entre los ruidos que pueden causar pérdida auditiva están los conciertos, eventos deportivos o cines.

Próximas fechas de la gira de Maluma en México

Los conciertos de Maluma continúan por México con presentaciones el 13 de agosto en Monterrey y el 15 y 16 de agosto en Guadalajara.

El tour revive el icónico álbum Pretty Boy, Dirty Boy, lanzado en 2015, que marcó el despegue de su carrera y lo consolidó como uno de los artistas latinos más influyentes, manteniéndose una década después en la cima del reguetón mundial.