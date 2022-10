Maluma le dedica palabras a Marc Anthony en concierto; el puertorriqueño se arrodilla

Marc Anthony se encuentra de gira por Latinoamérica gracias a su ‘Volviendo Tour’, que tuvo como invitado especial al cantante Maluma, que no dudó en expresarle unas emotivas palabras al puertorriqueño, quien le respondió arrodillándose ante el júbilo de los miles de asistentes presentes en el Estadio Olímpico de Atahualpa de Quito, Ecuador.

El video del momento se hizo viral en redes sociales, por lo que los usuarios destacaron la admiración que se ve entre ambos, ya que el intérprete de ‘Flor Pálida’ se funde en un abrazo con el colombiano, quien lo besa en repetidas ocasiones en la mejilla.

“Gracias a Marc Anthony, yo soy el artista que soy, de verdad”, apuntó Maluma antes de poner voz al tema ‘Felices los 4′, que ambos comparten en versión del género de salsa.

“Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música, el de la música está escrito. Lo que tú me has enseñado ha sido de corazón, te amo, con toda mi alma. Muchísimas gracias por hacer parte de mi vida cab… y por enseñarme tantas cosas. Te quiero dar un abrazo, ven”, añadió.

Ante su pedido el cantante se acercó, aunque lo que le dijo no quedó registrado por el micrófono. Cuando el exesposo de Jennifer Lopez se alejó, lo hizo con una señal de respeto a su colega, pues se hincó y le hizo una reverencia.

Marc Anthony presenta ‘bebé’ con Nadia Ferreira

Luego de dar a conocer su compromiso con la modelo Nadia Ferreira, la pareja recientemente compartió la llegada de un nuevo integrante a su familia al que llamaron Blue Muñiz Ferreira.

El cachorro de raza pomerania –que nació el 16 de julio del 2022- posó con sus sonrientes padres y ya hasta tiene su propia cuenta en Instagram con 3 publicaciones entre las que destacan sus ojos azules para sus más de 14 mil seguidores.