Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran fiesta de compromiso

El cantante Marc Anthony y su novia, la modelo Nadia Ferreira, decidieron dar un paso más en su relación y anunciaron su compromiso después de celebrar una fiesta en la que compartieron su amor con amigos y familia, por lo que la joven de 23 años no dudó en mostrar su anillo ante sus miles de seguidores.

“¡Fiesta de compromiso!”, fueron las palabras de Ferreira que despejaron todas las dudas en una fotografía de Instagram en donde entrelaza sus manos con Anthony. El festejo, en Miami, también incluyó un viaje en avión privado y yate, así como recreación en el mar por medio de actividades acuáticas para sacar la adrenalina. Además de baile y un brindis, disfrutaron de un menú que incluyó camarones, fruta y ricos panes.

Hace unos días que fue el cumpleaños de la finalista de Miss Universo se había especulado sobre una posible boda, aunque ninguno de los dos lo había confirmado. Entonces se escaparon a Disney, en donde el intérprete de ‘Ahora quien’, de 53 años, echó la casa por la ventana y convivió con su suegra.

Desde que hicieron pública su relación ella lo ha acompañado a sus conciertos y ha mostrado cómo se divierten en redes sociales. Este será el cuarto matrimonio para el puertorriqueño-estadounidense luego de unir su vida con Dayanara Torres, Jennifer Lopez y Shannon de Lima.

Marc Anthony en recuperación tras accidente

Hace unos días el cantante de salsa canceló su presentación en el estadio Rommel Fernández de Panamá como parte de su gira ‘Pa’llá voy’ luego de sufrir un accidente en el hotel donde se hospedaba al caerse de las escaleras, lo que le produjo una lesión en la espalda y fue trasladado para la evaluación de especialistas en Miami.

Por medio de un video, el también actor agradeció la preocupación de sus seguidores luego de tener que usar un bastón para caminar.

“Estoy en un proceso de recuperación, estoy bien, me están cuidando. Son cosa que pasan, me siento no puedo decir mejor, pero estamos en esas. Que dios los bendiga por desearme lo mejor, voy a hacer todo lo posible para recuperarme y regresaré pronto para cumplir mi palabra. Es muy fuerte para mí porque yo no soy de cancelar, no tengo reputación de eso”, afirmó ante los comentarios de Juan Luis Guerra, Sebastián Yatra, Prince Royce, Olga Tañón y Luis Fonsi.