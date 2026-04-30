Clima en Nuevo León: Viernes 1 de mayo caluroso y la llegada del nuevo frente frío 48 en el norte

A pesar del calor extremo en Nuevo León, se espera la llegada de un frente frío.

Vista del cielo en la Zona Metropolitana de Monterrey. Fuente: El Financiero

La Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, tendrá un viernes 1 de mayo con temperaturas elevadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que un nuevo frente frío se acerca al norte del país. Esto traerá cambios importantes, con vientos fuertes y una mayor probabilidad de lluvias en la región.

¿Qué temperatura hará hoy en las ciudades de Nuevo León?

Las ciudades de la región presentarán diversas temperaturas. Monterrey tendrá una mínima de 13.7°C y una máxima de 29.0°C. Su temperatura actual es de 29.9°C. San Pedro Garza García registrará una máxima de 27.7°C y una mínima de 13.0°C.

En Guadalupe, se esperan temperaturas de 14.3°C de mínima a 29.7°C de máxima. Apodaca será la ciudad más cálida, alcanzará una máxima de 32.0°C y una mínima de 15.3°C. Los municipios de Apodaca tendrán hasta 34°C.

¿Habrá lluvias y vientos en Nuevo León este viernes?

Hoy prevalecerá un cielo nublado o medio nublado en la Zona Metropolitana. El SMN prevé que el nuevo frente frío número 48 se aproxime al noreste de México. Esto interactuará con una línea seca, lo que generará lluvias fuertes y posibles granizadas en el centro y noroeste de Nuevo León.

Además de las lluvias, se esperan vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h en la Mesa del Norte. Hay posibilidad de torbellinos y tornados en el centro y norte de Nuevo León. La humedad en Monterrey y San Pedro Garza García es del 0%, mientras que en Guadalupe es del 33%.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Nuevo León?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 1 de mayo: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Sábado 2 de mayo: Máxima de 33°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

Domingo 3 de mayo: Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

El fin de semana traerá una baja en las temperaturas mínimas. Para el domingo, la máxima bajará notablemente a 22°C. Esto se debe al avance del frente frío, que modificará el clima cálido inicial del viernes. Es importante estar atentos a estos cambios para evitar sorpresas.

¿Cómo protegerse del calor y los cambios en Nuevo León?

Ante las temperaturas elevadas que se esperan, es crucial beber agua constantemente, incluso sin sentir sed, para evitar la deshidratación. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando los rayos UV son más intensos. Niños y adultos mayores son más vulnerables.

Para el viernes, se sugiere usar ropa ligera de colores claros y proteger la piel con bloqueador solar. Con la llegada del frente frío y la posibilidad de lluvias y vientos fuertes, es aconsejable tener a mano un paraguas y seguir las indicaciones de las autoridades.

¿Dónde consultar la información oficial del clima en Nuevo León?

Para mantenerse informado sobre el clima en Nuevo León, se recomienda consultar los comunicados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil del Estado. Estas instituciones ofrecen actualizaciones constantes y emiten alertas en caso de clima extremo.

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