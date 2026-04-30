Onda de calor termina hoy en la CDMX...pero no en todo el país: ¿Qué estados esperan hasta 45 grados?

En distintos estados la onda de calor continuará con temperaturas de hasta 45 grados.

Hay buenas noticias para el ‘team frío’ debido a que la onda de calor llegará a su fin en la Ciudad de México. Sin embargo, el ambiente caluroso continuará en otros estados que esperan hasta 45 grados, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El frente frío 48, un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical ocasionarán lluvias fuertes con posible granizo en el norte y noreste de Sonora, norte de Chihuahua y el norte de Coahuila.

Por dichos factores, también habrá chubascos en Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias aisladas en Baja California y Baja California Sur. Los chubascos dispersos serán para Chiapas, junto con lluvias aisladas en Oaxaca.

Las altas temperaturas terminarán este 30 de abril en las siguientes entidades:

Nuevo León.

San Luis Potosí.

Tamaulipas.

Colima.

Querétaro.

Hidalgo.

Tlaxcala.

CDMX.

¿Cuáles son los estados que se ‘asarán’ con la onda de calor?

La onda de calor todavía no termina en todo el país y por eso habrá ambiente extremadamente caluroso en los siguientes estados:

Aguascalientes.

Morelos.

Guerrero.

Centro de Sinaloa.

Oeste de Durango.

Sur de Zacatecas.

Norte de Nayarit.

Centro, sur y suroeste de Jalisco.

Centro, sur y suroeste de Guanajuato.

Sureste y suroeste de Puebla .

. Oeste del Estado de México.

Centro de Veracruz.

Centro, sur y sureste de Oaxaca.

Norte, centro y oeste de Chiapas.

Las temperaturas máximas superiores a 45 grados serán en el noroeste de Guerrero, mientras que las temperaturas de 40 a 45 grados serán en las siguientes regiones:

Este de Nuevo León .

. Oeste de Durango.

Centro de San Luis Potosí .

. Sur y suroeste de Jalisco.

Oeste y suroeste de Michoacán .

. Norte de Querétaro.

Norte de Hidalgo .

. Norte y suroeste de Puebla.

Sur de Morelos.

Centro, oeste y suroeste de Tamaulipas.

Centro y sur de Veracruz .

. Sureste y este de Oaxaca.

Oeste de Chiapas .

. Norte de Campeche.

Oeste de Yucatán.

Mientras que las temperaturas de 35 a 40 grados ‘derretirán’ a las siguientes regiones del país:

Nayarit.

Colima.

Tabasco.

Noreste de Baja California.

Sur de Baja California Sur .

. Sur de Sonora.

Norte y centro de Sinaloa .

. Suroeste de Chihuahua.

Suroeste de Coahuila .

. Este de Nuevo León.

Sur de Zacatecas.

Noreste de Guanajuato.

Suroeste del Edomex .

. Oeste de Quintana Roo.

En Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala todavía se registrarán temperaturas de 30 a 35 grados este jueves 30 de abril.

Recomendaciones ante la onda de calor en México

Ante las altas temperaturas se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores, según las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los grupos de población más vulnerables a los golpes de calor son los niños y las personas de la tercera edad.

Por eso, para prevenir esta situación, se recomienda no exponerse a las altas temperaturas, sobre todo en las horas en que el sol se encuentra en su máximo apogeo, que es a partir o antes de mediodía.