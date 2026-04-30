Rubén Rocha descarta separarse de su cargo por acusación de EU: ‘No adelantemos vísperas’

El gobernador Rubén Rocha descartó que vaya a modificar su agenda de trabajo después de que EU lo acusó de presuntamente proteger al Cártel de Sinaloa.

Rubén Rocha descartó separarse del cargo de gobernador de Sinaloa después de que el Departamento de Justicia lo señaló de tener presuntos nexos con el narcotráfico.

“No adelantemos vísperas. Todo en su momento”, dijo en declaraciones a medios este jueves 30 de abril.

Rubén Rocha, acusado por la administración de Donald Trump de supuestamente participar en una “conspiración” para proteger y facilitar las actividades de Los Chapitos, remarcó que “no le temo a nada porque yo siento ser una persona limpia”.

El gobernador de Sinaloa subrayó que solo puede hablar por su inocencia. “Cada quién que dé la cara por sí mismo”, declaró en referencia a que la acusación del Departamente de Justicia incluye a otras nueve personas, entre ellas el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no permitirá que EU se entrometa en asuntos internos y agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) procederá con la extradición de Rocha Moya solo si se presentan “pruebas contundentes”.

“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen solo al gobierno de México”, declaró la mandataria quien criticó que la acusación fuera hecha pública por la administración de Trump.

“De acuerdo a los Tratados Internacionales, ayer nos lo hizo saber la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene que haber una parte, confidencialidad en todo esto; sin embargo, publican este documento”, comentó.

Sheinbaum confirmó que habló con Rubén Rocha horas después de que se publicó la acusación del Departamento de Justicia. “Si no hay nada, no hay nada que temer”, le dijo la mandataria al gobernador de Sinaloa.

¿Por qué la investigación a Rubén Rocha ‘presiona’ a Sheinbaum?

Bloomberg destacó que la solicitud de EU para extraditar al gobernador Rubén Rocha representa “la decisión más difícil” para Sheinbaum, quien apenas lleva un año y medio de su sexenio.

“Estados Unidos ha solicitado extradiciones en el caso, lo que amenaza su respaldo político interno mientras la acerca a un posible choque con la administración Trump (...) Cerrar filas y negarse a extraditar o procesar a los acusados podría provocar la ira de Trump”, puntualizó.

El artículo de Bloomberg también advierte que si Sheinbaum copera con EU en la investigación al gobernador Rubén Rocha, “el tema podría ser visto como una traición por el ala más dura de Morena, que desconfía profundamente de Washington”.

¿De qué delitos acusa EU a Rubén Rocha?

Son tres los cargos que la Justicia de Estados Unidos imputaría al gobernador de Sinaloa en caso de ser extraditado. Si fuera declarado culpable, el morenista enfrentaría una pena de cadena perpetua o de hasta 40 años de prisión.

Rubén Rocha es señalado de las siguientes actividades.

Conspiración para la importación de narcóticos Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Con información de Bloomberg