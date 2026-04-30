‘Esto es solo el comienzo’: Representantes republicanos de EU celebran acusación contra Rubén Rocha

El comité de la Cámara Baja estadounidense celebró que se investigue al gobernador de Sinaloa. (Foto: Shutterstock)

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representante reaccionó este jueves 30 de abril a la acusación del gobierno de Donald Trump contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, en específico con Los Chapitos.

A través de un mensaje en redes sociales, el comité de la Cámara Baja estadounidense celebró que se investigue al gobernador y otras nueve personas: “Esto es solo el principio”.

En su mensaje, los republicanos aseguraron que los “días de impunidad para los narcoterroristas han terminado”, esto en referencia a la declaración de terrorismo de los cárteles en México que hizo el presidente Donald Trump al comienzo de su gobierno.

“Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas”, aseveró el comité.

Acusación de EU contra el gobernador de Sinaloa

La decisión del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, de abrir una investigación por conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar presuntamente ingentes cantidades de heroína, cocaína o fentanilo a Estados Unidos a cambio de apoyo político.

La acusación vincula formalmente a Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los enlaza directamente con el Cártel de Sinaloa y, en particular, con la facción de Los Chapitos.

Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitido el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

Tras dar a conocer la información, la embajada de Estados Unidos en México respaldó la acusación presentada en Nueva York contra de Rocha Moya y otros nueve funcionarios implicados en una “presunta conspiración” con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Con información de EFE