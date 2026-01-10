¿Por qué no es tan fácil que Trump ataque a los cárteles en México como lo hizo con Nicolás Maduro?

Analistas explican por qué Donald Trump no llevaría a cabo una acción unilateral para combatir al crimen organizado en México, como ocurrió en Venezuela. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterestock /Bloomberg)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó amenazas en contra de otros países tras la intervención de EU en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. En sus declaraciones, el mandatario estadounidense apuntó a México, Colombia, Cuba y Groenlandia.

Trump advirtió con “hacer algo con México” para combatir a los grupos del crimen organizado y el tráfico de drogas e insistió en sus dichos sobre que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene “miedo a los cárteles”.

Estas son algunas claves para contextualizar y entender el alcance de las amenazas de Trump y el hecho de por qué es poco probable una operación de EU en México, la cual es rechazada por los mexicanos, según la Encuesta El Financiero.

¿Por qué Trump no haría una operación de EU en México como la de Venezuela?

Para dimensionar el alcance de las amenazas de Trump contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, se debe considerar que México ha ofrecido resultados y atiende los problemas que preocupan a Estados Unidos, como la migración y el tráfico de fentanilo y otras drogas a EU. Además de que ambos países son socios económicos estratégicos.

En este sentido, Marco Rubio, secretario de Estado de EU, ha reconocido en múltiples ocasiones la “cooperación histórica” de México en estos temas.

Además, a diferencia de Venezuela, el gobierno de Claudia Sheinbaum cuenta con legitimidad democrática, mientras que Nicolás Maduro no fue reconocido como presidente de Venezuela por sectores de la comunidad internacional.

Marco Rubio ha reconocido el trabajo de México contra el tráfico de drogas. (AP)

¿Qué hay detrás de las amenazas de Trump a México y contra los cárteles?

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que, durante las llamadas con Donald Trump, el mandatario de EU presionó para que se permitiera la entrada de su Ejército a México para combatir a las organizaciones criminales; sin embargo, la propuesta siempre ha sido rechazada.

Entonces, ¿por qué Donald Trump amenaza con el uso del Ejército de EU contra los cárteles? Detrás de estos señalamientos podrían existir objetivos comerciales, diplomáticos y políticos, de acuerdo con el analista David Saucedo.

El especialista considera que una operación militar de Estados Unidos implica costos económicos, logística compleja y riesgos elevados, mientras que un comentario o publicación en redes sociales “no tiene ningún costo, es indoloro” y resulta eficaz como herramienta de presión.

Carlos Pérez Ricart, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), advierte que “una intervención en México pondría en suspenso la cooperación” en la lucha contra el narcotráfico, la entrega de capos para ser juzgados en Estados Unidos y la aceptación de migrantes deportados.

A su juicio, ello dejaría a EU sin un socio estratégico. Señala que el único incentivo para que Trump tomara una decisión de ese tipo sería electoral, aunque representaría un riesgo elevado para el mandatario al no recibir respaldo, como ocurrió con la invasión en Venezuela.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido llamadas telefonicas con su homólogo estadounidense, Donald Trump. (Cuartoscuro | Especial)

¿Seguirán las amenazas de intervención de EU contra México?

Los especialistas coinciden en que, durante las próximas semanas, las amenazas de Donald Trump a México continuarán como parte de su estilo de negociación en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Saucedo prevé exigencias de mayor acceso para agencias de seguridad estadounidenses y hasta la amenaza de imposición de nuevos aranceles para presionar a México y frenar el envío de petróleo a Cuba.

“Con las negociaciones (en) curso en torno a los aranceles punitivos, el proceso de revisión del TMEC y la delicada agenda de cooperación antinarcóticos, el gobierno mexicano tendrá que hilar fino en su posicionamiento y declaraciones”, advirtió Arturo Sarukhán, exembajador de México en Washington y columnista de El Financiero.

Sin embargo, ninguno de los especialistas descarta por completo la posibilidad de una acción militar en México, aunque coinciden en que la probabilidad es muy baja.

Con información de AP.