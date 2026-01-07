Trump ‘sube la tensión’ con Putin tras captura de Maduro: Incauta petrolero ruso

Fuerzas de Estados Unidos incautaron un buque con bandera rusa en el Atlántico Norte que había estado en el centro de una persecución marítima de alto dramatismo a través del océano, en lo que representa una expansión agresiva del bloqueo de embarcaciones sancionadas que van y vienen de Venezuela.

El Comando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) anunció la captura del M/V Bella 1 en una publicación en redes sociales, al señalar que el buque fue asegurado por violaciones a las sanciones “en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos”, luego de haber sido rastreado por una embarcación de la Guardia Costera.

La incautación marca el final de una persecución que comenzó a finales de diciembre, cuando el barco se alejó y se internó en el Atlántico en un intento por evadir una cuarentena impuesta por Estados Unidos para evitar ‘fugas’ de petróleo de Venezuela.

El gobierno de Donald Trump desplegó activos navales en el Caribe para presionar a Venezuela en los días previos a que fuerzas especiales estadounidenses lanzaran la operación ‘Resolución Absoluta’ para capturar a Nicolás Maduro.

“El bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito permanece PLENAMENTE VIGENTE — en cualquier parte del mundo”, escribió en X el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

¿Qué otro barco petrolero fue incautado por EU?

Poco después de esa captura, el Pentágono anunció que fuerzas estadounidenses incautaron otro petrolero en un operativo antes del amanecer. El M/T Sophia fue localizado “realizando actividades ilícitas en el mar Caribe” y se dirige a Estados Unidos “para su disposición final”, informó el Comando Sur de Estados Unidos en X.

La captura del primer buque amenaza con avivar las tensiones con Rusia, luego de que el Bella 1, en un intento por evitar su aseguramiento, cambiara a bandera rusa. Su tripulación incluso pintó el tricolor ruso en el casco y modificó su nombre a Marinera. Estados Unidos había sancionado a la nave en 2024 por transportar petróleo sancionado en nombre de una empresa vinculada al grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán y designado por Estados Unidos como organización terrorista.

Trump afirmó que empresas de EU invertirán en la infraestructura petrolera de Venezuela, tras capturar al presidente Nicolás Maduro. (Shutterstock)

Rusia envió un submarino y otros activos navales para escoltar al buque y pidió a Estados Unidos que dejara de perseguirlo, según reportó el Wall Street Journal.

El operativo también muestra cómo la administración estadounidense continúa ampliando el alcance de su campaña, al estar dispuesta a perseguir embarcaciones incluso cuando se encuentran lejos de Venezuela. En entrevistas posteriores a la salida de Maduro, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que restringir el flujo de petróleo sería una vía clave para ejercer presión sobre los líderes venezolanos que lo sucedan.

Desde que se impuso la cuarentena petrolera, fuerzas estadounidenses han abordado una nave no sancionada llamada Centuries, propiedad de una entidad con sede en Hong Kong, e interceptaron otro superpetrolero, el Skipper, el pasado 10 de diciembre.