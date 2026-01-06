Trump dice que Venezuela enviará de 30 a 50 millones de barriles de petróleo a EU; él controlará el dinero

El gobierno de Donald Trump está organizando una reunión con ejecutivos de compañías petroleras sobre Venezuela, a la que se espera que asistan representantes de Exxon, Chevron y ConocoPhillips. [Fotografía. Shutterstock]

El presidente Donald Trump dio a conocer este martes 6 de enero que las “autoridades interinas” en Venezuela, encabezadas por Delcy Rodríguez, venderían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de ‘alta calidad’ a Estados Unidos a su precio de mercado.

“Le he pedido al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato”, publicó Donald Trump en cuenta de Truth Social.

“Se transportará en barcos de almacenamiento y se transportará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”, comentó el mandatario estadounidense en redes sociales.

Donald Trump dijo que el dinero sería controlado por él como presidente, pero se utilizaría para beneficiar al pueblo de Venezuela y de Estados Unidos.

Por otra parte, la Casa Blanca está organizando una reunión en la Oficina Oval el viernes con ejecutivos de compañías petroleras sobre Venezuela, a la que se espera que asistan representantes de Exxon, Chevron y ConocoPhillips.

El anuncio por parte del Donald Trump se da poco después de fuerzas militares de Estados Unidos lograran la captura del presidente Nicolás Maduro durante la madrugada del pasado 3 de enero, durante una operación militar en Caracas y sus alrededores que dejó más de cincuenta muertos.

Veinticuatro horas después del arresto de Nicolás Maduro, quien se declaró inocente de cargos relacionados con narcotráfico en New York, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder en Venezuela de forma provisional como mandataria encargada.

La administración de Donald Trump reconoció a Delcy Rodríguez como su interlocutora y le reclamó “acceso total” al crudo y a otros recursos venezolanos.

Funcionarios del gobierno estadounidense aseguraron que la presidenta encargada coopera con la Casa Blanca, mientras que Delcy Rodríguez se mostró dispuesta a trabajar en una agenda conjunta con Estados Unidos, sin dejar de exigir el regreso de Nicolás Maduro.

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, aunque especialistas han advertido que su producción se mantiene muy por debajo de su potencial debido a años de sanciones y falta de inversión.

En ese escenario, grandes petroleras estadounidenses han mostrado interés en reactivar la industria bajo control estadounidense, al considerar la operación como una oportunidad para expandir sus negocios y asegurar el suministro de crudo de alta calidad.

Con información de AP y EFE