Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela: ‘Vengo con dolor por el secuestro de Maduro’

En esta foto de archivo, Delcy Rodríguez, a la izquierda, sonríe al ministro de Defensa venezolano, Padrino López, mientras recorren la ruta por la que fue trasladado el cuerpo del difunto presidente Hugo Chávez.

Venezuela tiene nueva jefa de Estado: Delcy Rodríguez tomó presidenta encargada después de la captura de Nicolás Maduro, quien se declaró no culpable en su juicio en EU.

“Vengo con dolor, por el sufrimiento que se ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegal. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos como rehenes”, dijo en referencia a Maduro y a su esposa Cilia Flores.

El juramento de Delcy Rodríguez se da después de que el Tribunal Supremo de Justicia de ese país ordenó que la número 2 de Nicolás Maduro asumiera el puesto de presidenta encargada.

El Tribunal determinó que Rodríguez, militantes del chavismo por décadas, debe asumir “todas las atribuciones, deberes y facultades” que corresponden a la Presidencia de Venezuela “con el objetivo de asegurar la continuidad administrativa del Estado“.

¿Qué dijo Delcy Rodríguez en su primer mensaje como presidenta encargada?

Delcy Rodríguez afirmó, en un mensaje a la nación, que no descansará “ni un minuto para garantizar la paz” en Venezuela, esto después de la serie de bombardeos de EU como parte de la operación ‘Resolución Absoluta’.

Delcy Rodríguez es la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo. El juramento fue hecho por Jorge Rodríguez, su hermano y presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

La presidenta encargada aseguró que trabajará regresar a Venezuela al “destino que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente”, así como para “garantizar un Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política”.

El movimiento en la cúpula de poder de Venezuela se da también en medio de la publicación de un decreto que permite al Gobierno chavista capturar a cualquier persona que apoye el ataque de EU del pasado 3 de enero, reportó CNN.

¿Qué movimientos hizo Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro?

Organizó su primer consejo de ministros el domingo 4 de enero, y designó una comisión, presidida por su hermano e integrada por hijos de Maduro, para gestionar la liberación del mandatario y su esposa en Estados Unidos.

También anunció en Telegram una propuesta a Washington para trabajar en una “agenda de cooperación” conjunta.

Donald Trump demandó a Rodríguez “acceso total” a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

En una entrevista este domingo con el semanario The Atlantic, Trump dijo que si Delcy Rodríguez “no hace lo correcto” le espera un futuro “peor” que el de Maduro.

Con información de EFE