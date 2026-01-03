¿Quién es Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela que podría negociar transición con Trump?

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, participa en conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia.

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro, que ya fue trasladado a Nueva York, en medio de un “ataque a gran escala” en Caracas, queda un ‘vacío de poder’ que provoca que se haga la siguiente pregunta: ¿Quién gobierna en Venezuela?

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, una figura prominente de la revolución socialista venezolana y cercana colaboradora de Nicolás Maduro, podría encabezar temporalmente la administración como presidenta interina, de acuerdo con la Constitución de Venezuela.

¿Qué dice la Constitución de Venezuela sobre ‘ausencia absoluta’ del presidente?

La Carta Magna de Venezuela dice que si se da esa situación y no han transcurrido los primeros cuatro años de su sexenio, el vicepresidente es quien debe encargarse de la Presidencia.

Esta situación se cumple con Nicolás Maduro, capturado en el operativo ‘Resolución Absoluta’, pues el sucesor de Hugo Chávez inició un nuevo periodo como presidente el 10 de enero de 2024 para un tercer sexenio.

La Constitución de Venezuela también establece que se debe hacer una nueva elección presidencial dentro de los treinta días consecutivos siguientes a la falta absoluta del titular del Ejecutivo. En el caso de Venezuela, esto sería en la primera semana de febrero.

¿Por qué el arresto de Nicolás Maduro puede crear una crisis constitucional en Venezuela?

Sin embargo, la situación legal en Venezuela tras la salida abrupta de Maduro, quien fue vendado y esposado por fuerzas de EU, deja dudas sobre cómo se aplica la Constitución.

La ausencia absoluta por arresto a manos de Fuerzas Armadas de otro país no figura expresamente en la Constitución, por lo que podría ser necesaria la intervención del Tribunal Supremo de Justicia.

El máximo tribunal de justicia de Venezuela está integrado por magistrados que en su mayoría son exfuncionarios oficialistas.

Tampoco hay certeza de que la vicepresidenta efectivamente dirija el gobierno. “Vamos a gobernar ese país (Venezuela) hasta que podamos tener una transición segura, apropiada y legal”, afirmó Trump cuando habló ante los medios en su residencia de Mar-a-Lago.

Maduro fue extraditado de Venezuela luego de meses de creciente presión en su contra por parte de Washington, en una operación que despertó a residentes de Caracas durante la madrugada de este sábado 3 de enero.

Trump afirmó que Delcy Rodríguez ya había sido juramentada como presidenta de Venezuela, según la transferencia de poder delineada en la constitución. Sin embargo, la televisión estatal chavista no ha transmitido ninguna ceremonia.

En su discurso televisado, Delcy Rodríguez no se declaró presidenta interina ni mencionó una transición política. Un rótulo en la parte inferior de la pantalla la identificaba como la vicepresidenta. No dio señales de que cooperaría con Estados Unidos.

El “único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro”, declaró Rodríguez rodeada de altos funcionarios civiles y jefes militares. “Los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. De eso no tenemos ninguna duda”, añadió.

Esta es la trayectoria de Delcy Rodríguez en el chavismo

La vicepresidenta es abogada y política de trayectoria, ha ejercido numerosos cargos durante los mandatos de Maduro y de su predecesor y mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez.

Rodríguez, que ejerce como vicepresidenta desde el 14 de junio de 2018, también fue designada por Maduro como ministra de Hidrocarburos el 27 de agosto de 2024.

Rodríguez en su momento presidió la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por Maduro en 2017 para neutralizar al Legislativo de mayoría opositora elegido en 2015.

La Asamblea Constituyente se instaló en agosto de 2017 luego de cuatro meses de protestas callejeras, entre abril y julio de ese año, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad y militares y que dejaron más de un centenar de muertos, miles de heridos y varias decenas de detenidos en todo el país.

Rodríguez —hermana menor del actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez— es hija de Jorge Antonio Rodríguez, un líder político marxista venezolano y fundador de la Liga Socialista, un partido donde Nicolás Maduro militó en su juventud.

Como consecuencia de su participación en el secuestro en 1976 del estadounidense William Niehous, jefe de operaciones de Owens-Illinois en Venezuela —uno de los mayores fabricantes de envases de vidrio del mundo— el padre de la vicepresidenta fue detenido y murió bajo custodia de la entonces policía política.

Niehous, acusado por los guerrilleros venezolanos activos de entonces de ser un agente de la CIA, fue localizado por casualidad más de tres años después por la policía que buscaba a ladrones de ganado en una zona agrícola en el estado suroriental de Bolívar.