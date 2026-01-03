¿Quién es el presidente de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro? Esto dice su Constitución

El fin del régimen de Nicolás Maduro —quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, durante la operación ‘Resolución Absoluta’ de Donald Trump— genera la pregunta sobre quién será presidente de Venezuela y qué dice la Constitución de ese país sobre una situación como la que ocurrió ese 3 de enero,

Horas después de la captura de Maduro, Donald Trump anunció que Estados Unidos se ‘hará cargo’ de Venezuela y de su petróleo. Además, el mandatario estadounidense descartó que María Corina Machado asuma como presidenta al asegurar que no tiene el apoyo ni el respeto para encabezar al país.

La intervención de EU en Venezuela ha generado críticas internacionales. México condenó la operación de Trump en suelo venezolano, mientras que China se dijo sorprendida por la decisión del presidente de EU.

Ante la ola de críticas y declaraciones sobre el futuro de Venezuela, vale la pena consultar la Constitución.

¿Qué dice la Constitución de Venezuela sobre la falta absoluta del presidente?

El artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. señala: “Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato”.

Agrega que “cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

“Si la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente.

“Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar dicho período”.

Nicolás Maduro fue detenido en Caracas y trasladado a Nueva York. (Fotos: Truth Social Donald J. Ttrump / AP Foto/Matías Delacroix).

El artículo 234 establece: “Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más. Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta”.

Entonces, ¿quién puede ser presidente de Venezuela?

Tras el ataque de Estados Unidos, Donald Trump señaló que mantienen comunicación con Delcy Rodríguez, vicepresidenta cercana al círculo de Nicolás Maduro.

Otro de los nombres que podría ocupar el cargo es el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta Delcy.

¿Cuáles son los requisitos para ser presidente de Venezuela?

El artículo 41 de la Constitución de Venezuela señala que “solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República”.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela señala como requisitos para ser presidente de ese país:

Ser venezolano o venezolana por nacimiento,

No poseer otra nacionalidad,

Ser mayor de treinta años,

De estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme.

“No podrá ser elegido Presidente o elegida Presidenta de la República quien esté en ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora y Alcalde o Alcaldesa, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección”, agrega el Tribunal.

Foto de archivo de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.EFE/ Miguel Gutiérrez (MIGUEL GUTIÉRREZ/EFE)

¿Qué dijo María Corina Machado sobre la captura de Nicolás Maduro?

Luego de que María Corina Machado viajó a Noruega en un avión con matrícula mexicana, la ganadora del Premio Nobel de la Paz se manifestó sobre la situación en su país tras la captura de Nicolás Maduro.

“Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”, señaló María Corina Machado a través de una carta.

“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, agregó.