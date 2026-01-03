¿Cuba y Colombia, en riesgo tras detención de Maduro? Gobierno de Trump lanza advertencia

El gobierno de Trump lanzó una advertencia a los presidentes de Cuba y Colombia. (Foto: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este sábado detalles sobre la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, tras un operativo en Venezuela; y lanzó una advertencia a los gobiernos de Cuba y Colombia.

Desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, Trump aseguró que su país se encargará de Venezuela, luego de que el presidente Maduro fue detenido y llevado a Estados Unidos.

“Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”, dijo durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).

Trump pide a Petro ‘cuidarse el trasero’

Trump dijo este sábado que el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, tiene que “cuidarse el trasero” tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, porque, según aseguró, el colombiano tiene “laboratorios de cocaína” que luego envía a Estados Unidos.

“(Petro) Tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína. (...) La están enviando a Estados Unidos. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero”, indicó Trump al ser preguntado en una rueda de prensa sobre las declaraciones de su homólogo colombiano, quien aseguró estar tranquilo después del operativo contra su aliado en Caracas.

“No estoy preocupado para nada”, escribió este sábado Petro en X, como respuesta a una publicación de un periodista que manifestó que el mandatario colombiano “debe estar muy preocupado con lo que puede contar el jefe del Cártel de los Soles” en Estados Unidos, en referencia a las acusaciones de Washington contra Maduro.

Esta advertencia llega en un contexto de críticas cruzadas entre Petro y Trump en los últimos meses por la agresiva campaña militar antidrogas de Washington en el Caribe y el Pacífico.

El mes pasado, el mandatario estadounidense advirtió a Petro de que será “el siguiente” tras Maduro, al que Trump acusa de liderar una red de narcotráfico internacional.

‘Si estuviera en La Habana estaría preocupado’

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo hoy tras la operación que depuso a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, que si “estuviera en La Habana, estaría preocupado aunque fuera un poco”, mientras que el presidente Donald Trump, dijo que la isla es un “caso muy similar” y que su objetivo es ayudar al pueblo cubano frente al castrismo.

Rubio dijo en la rueda de prensa en la que Trump detalló la operación relámpago que capturo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, esta noche en Caracas, que este operativo es un golpe a la inteligencia y a la seguridad cubana, que “básicamente, había colonizado Venezuela desde el punto de vista de la seguridad”.

“Les hemos ganado la partida. Todos esos guardias que ayudan a la protección de Maduro, el algo conocido, hasta la agencia de espionaje (venezolana) estaba llena de cubanos”, destacó Rubio, quien dijo que Venezuela “debe declarar su independencia de Cuba”, tras la caída de Maduro, detenido en un buque militar estadounidense tras ser apresado por fuerzas especiales estadounidenses en una residencia de máxima seguridad.

Trump dijo desde Mar-a-Lago, acompañado entre otros por Rubio, que el sistema castrista cubano “no es bueno para Cuba. Ese pueblo ha sufrido por muchos, muchos años y creo que acabaremos hablando de Cuba porque es una nación fallida y queremos ayudar a ese pueblo”.

Trump dijo que acabaran hablando de Cuba tras la situación en Venezuela. (Foto: Miguel Díaz-Canel)

“Es un caso muy similar en el sentido de que queremos ayudar al pueblo de Cuba y a la gente que se vio forzada a salir de Cuba y vive ahora en nuestro país”, aclaró Trump, quien reiteró que “nos queremos rodear de buenos vecinos y estabilidad”.

Rubio también afirmó que el embargo al petróleo venezolano se mantiene y que, por lo tanto, bloquearán el envío de combustible a Cuba, una línea de flotación económica esencial para la isla.