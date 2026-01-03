Presidentes de izquierda condenan que Trump arrestara a Nicolás Maduro: ‘Provocó profunda preocupación’

Los líderes de izquierda mundiales recurrieron a las redes sociales este sábado 3 de enero para condenar el ataque a Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, llevado a cabo en Venezuela.

Rusia, Colombia, Cuba y México rechazan la acción militar de Estados Unidos en la nación sudamericana. Rusia dijo que provocó “profunda preocupación y condena”, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El presidente colombiano Gustavo Petro dijo el domingo que estaba buscando una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una convocatoria apoyada por Rusia y México, y rechazó “la agresión contra la soberanía de Venezuela y de América Latina”.

Haciéndose eco de Petro, el líder cubano Miguel Díaz-Canel pidió una respuesta “urgente” de la comunidad internacional contra lo que describió como un “ataque criminal”. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, dijo que mantuvo una conversación telefónica con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, quien condenó la acción estadounidense.

Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia; José Antonio Kast, presidente entrante de Chile, y José Jeri, de Perú, se han pronunciado en contra de lo que denominan el control ilegítimo del poder por parte de Maduro y han expresado su preocupación por la migración irregular.

La Comunidad del Caribe, conocida como CARICOM, integrada por 15 miembros, dijo que celebró una reunión de emergencia el sábado para discutir el ataque y evaluar las “posibles implicaciones para los países vecinos”.

Los miembros de la CARICOM han advertido que la inestabilidad en Venezuela podría desencadenar una ola migratoria que desbordaría a sus pequeñas naciones insulares. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, dijo el sábado que el país había activado un centro de mando unificado y un plan de seguridad fronteriza en Cúcuta para proporcionar asistencia humanitaria a los migrantes.

En Estados Unidos, algunos legisladores demócratas también criticaron la operación militar antes de que se anunciara la captura de Maduro.

“Esta guerra es ilegal. Es vergonzoso que hayamos pasado de ser el policía del mundo a ser el matón del mundo en menos de un año", dijo el senador Rubén Gallego, de Arizona. “No hay ninguna razón para que estemos en guerra con Venezuela”.

¿Qué presidentes celebraron la captura y salida del poder de Nicolás Maduro?

Algunos líderes regionales acogieron con satisfacción la intervención. Milei experimentó la captura de Nicolás Maduro publicando su eslogan característico, “¡Viva la libertad, maldita sea!”, en respuesta a una noticia en X sobre la detención del líder venezolano.

Daniel Noboa, de Ecuador, dijo que la estructura de los “narcocriminales chavistas” se derrumbaría en todo el continente y expresó su apoyo a los líderes de la oposición venezolana Edmundo González y María Corina Machado.

Milei, Noboa y otros líderes de derecha de la región llevan mucho tiempo rechazando el ascenso al poder de Maduro por considerarlo antidemocrático.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que el bloque está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, según una publicación en X, reiterando que Maduro “carece de legitimidad” y subrayando el apoyo de la UE a “una transición pacífica”. Más tarde ese mismo día, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, pidió una distensión.

¿Cómo capturó Donald Trump a Nicolás Maduro?

Donald Trump afirmó que Estados Unidos había capturado a Nicolás Maduro y lo había sacado de Venezuela tras una serie de ataques aéreos. Las primeras explosiones en la capital se escucharon alrededor de las 2 de la madrugada, y, según los residentes, se pudo ver y oír aviones sobrevolando la zona durante horas. Las Múltiples explosiones se concentraron en torno a la base militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

Trump tiene previsto celebrar una rueda de prensa en Mar-a-Lago, su finca en Palm Beach, Florida.

Cualquier cambio en el gobierno de Venezuela probablemente tendrá un impacto significativo en toda la región. Los países al sur de Venezuela han visto una afluencia masiva de migrantes que huyen del régimen de Maduro, y varios líderes sudamericanos buscan formas de gestionar los cruces fronterizos.