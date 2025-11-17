Esto le gusta a la 4T: Daniel Noboa sufre derrota electoral tras rechazo a sus reformas a la Constitución

México rompió relaciones con Ecuador en 2024, después de que Daniel Noboa ordenó que fuerzas de seguridad entraran a la fuerza en la embajada en Quito.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador que tiene problemas con el Gobierno de México, sufrió una dolorosa derrota después de que los votantes rechazaran de manera contundente y sorpresiva una iniciativa de reforma constitucional.

En un referéndum nacional, los ecuatorianos rechazaron los planes de Daniel Noboa para crear una nueva asamblea constitucional; permitir el regreso de bases militares extranjeras; eliminar un fondo estatal para los partidos políticos, y reducir el número de legisladores.

Las encuestas previas hechas en Ecuador previo a la jornada electoral mostraron que las cuatro propuestas de Noboa iban a ser aprobadas.

¿Qué dijo Daniel Noboa tras el fracaso de sus propuestas para reformar la Constitución?

“Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado”, dijo Noboa en una publicación en X el domingo 16 de noviembre por la noche. “Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”.

Los votantes desconfiaron de la falta de claridad de Noboa sobre sus planes para la nueva Constitución, que afirmó revelaría solo después de la jornada.

También generó preocupación sobre las preciadas Islas Galápagos al sugerir que podría regresar una base estadounidense que existió allí durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar a Ecuador a combatir la pesca ilegal.

“Los resultados son una clara reprimenda al presidente Noboa y sus políticas, y saldrá debilitado de la votación”, señaló Risa Grais-Targow, directora para América Latina de Eurasia Group.

¿Qué efecto económico tuvo la derrota de Daniel Noboa en Ecuador?

Los bonos soberanos de Ecuador —que figuraban entre los de mejor desempeño mundial este año tras la reelección de Daniel Noboa y señales de que consolidaría su poder con reformas favorables al mercado— retrocedieron en toda la curva este lunes 17 de noviembre. Los títulos con vencimiento en 2035 cayeron hasta 3.4 centavos, su peor descenso intradía desde febrero.

“El resultado del referéndum en Ecuador fue una sorpresa negativa para el respaldo de Noboa y nuevamente pone en duda la fiabilidad de las encuestas”, señaló Anders Faergemann, gestor de portafolio en PineBridge Investments.

“Lo vemos como un revés temporal para el impulso que había en el crédito y consideraríamos cualquier debilidad adicional como una oportunidad para comprar, a menos que la oposición logre aprovechar la incertidumbre para generar nuevas protestas”, añadió.

Ms de 80 por ciento —unos 11.2 millones de los 14 millones de ecuatorianos en edad de votar— acudió a las urnas. Noboa, quien fue elegido por primera vez en 2023 para un mandato parcial y obtuvo su primer período completo en abril, había ganado apoyo con su postura dura frente al crimen.

En enero de 2024 declaró una guerra interna contra las organizaciones de narcotráfico, a las que calificó de terroristas. Sin embargo, sus propuestas de seguridad no lograron conectar esta vez.

El domingo 16 de noviembre, antes del cierre de las urnas, Noboa anunció la captura en España del presunto líder del grupo criminal ecuatoriano Los Lobos. “Para combatir el crimen transnacional, la cooperación internacional es fundamental”, dijo el mandatario sobre la detención de Wilmer ‘Pipo’ Chavarría.

Las organizaciones políticas de izquierda hicieron campaña contra los referendos de Noboa, que se celebraron pocas semanas después de que eliminara sorpresivamente el subsidio al diésel, lo que provocó amplias protestas.

“Daniel Noboa no cuenta con el respaldo de la población”, dijo a la prensa Luisa González, quien perdió ante el heredero de 37 años de una fortuna bananera en las elecciones presidenciales de abril.

Noboa ganó la Presidencia en los comicios extraordinarios de octubre de 2023, marcados por el asesinato del candidato anticorrupción Fernando Villavicencio, un experiodista de investigación.

En la Asamblea Nacional, el poder legislativo de Ecuador, la Acción Democrática Nacional de Noboa mantiene una estrecha mayoría sobre Revolución Ciudadana con el apoyo de legisladores disidentes del partido indígena y ecologista Pachakutik.

“No veo riesgos inmediatos para su mandato, pero la solidez de su mayoría en la Asamblea Nacional probablemente comenzará a resquebrajarse, y podría verse tentado a adoptar políticas más populistas para recuperar apoyo”, añadió Grais-Targow.