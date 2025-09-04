EU designa como terroristas a ‘Los Choneros’, socios del Cártel de Sinaloa y CJNG que operan en Ecuador

Washington designa como terroristas a bandas vinculadas al Cártel de Sinaloa y CJNG en Ecuador, informó Marco Rubio. (EFE)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves en Quito que su país designó a las bandas criminales ecuatorianas 'Los Lobos’ y ‘Los Choneros’ como grupos terroristas, en línea con la ofensiva que Washington encabeza contra el crimen organizado en Latinoamérica.

Se trata de las dos bandas criminales más grandes y poderosas de Ecuador, a las que el Gobierno del presidente Daniel Noboa —con quien Rubio se reunió en la capital ecuatoriana— ya declaró como terroristas a inicios de 2024, junto a otros grupos responsables de una escalada de violencia sin precedentes en el país andino.

“Hoy vamos a designar a Los Lobos y a Los Choneros como organizaciones terroristas (...). Son narcoterroristas”, anunció Rubio durante una rueda de prensa con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, tras una reunión con Noboa en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano.

Explicó que al designar a los grupos ecuatorianos como organizaciones terroristas, permitirá al gobierno de Donald Trump atracar las redes financieras de ambos grupos a través del sistema bancario.

¿Cártel de Sinaloa y CJNG están relacionados con bandas ecuatorianas?

Rubio también destacó que la nueva designación permitirá compartir inteligencia a nivel bilateral “que puede utilizarse en operaciones potencialmente letales” por parte del “país anfitrión” contra estas dos organizaciones, a las que Washington vincula con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

El secretario de Estado anunció además que Washington destinará fondos por 13.5 millones de dólares para apoyar al Gobierno de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado.

También indicó que se aprobó otra partida de seis millones de dólares para la adquisición de drones de última generación para la Fuerza Naval ecuatoriana.

Rubio subrayó, además, la importancia de que las fuerzas de seguridad de ambos países realicen entrenamientos conjuntos contra bandas criminales para “enfrentar una amenaza que tenemos en común”.

‘Los Choneros’ ya habían sido sancionados por EU

Anteriormente, el Gobierno de Trump ya aplicó sanciones económicas a Los Choneros, específicamente a su líder, el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, quien fue extraditado recientemente desde Ecuador para enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos.

Fito se convirtió en el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos desde que el país andino permitió nuevamente que sus ciudadanos sean entregados a la justicia estadounidense, tras una reforma constitucional aprobada mediante referéndum.

Este narcotraficante se convirtió en uno de los principales objetivos del Gobierno de Noboa, luego de que se volviera el delincuente más buscado del país al fugarse por segunda vez de prisión, donde cumplía una condena impuesta en 2011 por narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato.