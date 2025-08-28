¿Quién es ‘El Rino’, el narco del CJNG que ‘paralizó’ a Uruapan y encerró en sus casas a ciudadanos?

Entre las sierras Michoacana patrullan con armamento exclusivo del ejército mexicano integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). (Foto: Cuartoscuro)

La detención de René Belmonte Aguilar, alias ‘El Rino’, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), activó el código rojo en Uruapan, Michoacán, y obligó a los habitantes a no salir de sus casas.

René Belmonte Aguilar, conocido como ‘El Rino’, ha sido identificado como el presunto jefe de plaza del CJNG en Uruapan, Michoacán. Su detención el 27 de agosto, por parte de las autoridades locales, provocó que el alcade Carlos Manzo pidiera ayuda del Gobierno federal.

Según el edil, ‘El Rino’ es considerado uno de los principales generadores de violencia en Uruapan, lo que llevó a la activación de la alerta roja en la localidad.

La detención de ‘El Rino’ se produjo en un operativo llevado a cabo por la Policía Municipal en la carretera Uruapan-San Juan Nuevo, cerca de la colonia Jardines del Pedregal.

Durante esta operación, las autoridades aseguraron un arma de fuego, cartuchos, droga, dinero en efectivo y un dron. La detención fue anunciada a través de un video en redes sociales, donde el alcalde Manzo instó a la población a mantenerse en sus hogares debido a la movilización de sujetos armados que intentaban ingresar al municipio.

Uruapan es la segunda ciudad más importante de Michoacán, solo detrás de Morelia, y es un punto neurálgico para diversas organizaciones criminales, incluido el CJNG.

Los grupos delictivos, como Los Caballeros Templarios, Los Viagras, y otros, compiten por el control del tráfico de drogas, extorsiones y otros delitos en la región. La violencia generada por estas luchas de poder afectó la vida cotidiana de los habitantes de Uruapan, generando un clima de temor y desconfianza.

Estos grupos delincuenciales se disputan el control de la producción de drogas como la metanfetamina, así como extorsiones a empresarios, productores de aguacate, comerciantes y transportistas, entre otras actividades delictivas.

Alcalde de Uruapan confirma detención de ‘El Rino’, presunto líder del CJNG

Tras la detención de ‘El Rino’, presunto líder del CJNG, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, llamó a los ciudadanos a evitar salir de sus casas para prevenir incidentes.

En sus declaraciones, el alcalde pidió ayuda al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a la Guardia Nacional y al Ejército para ayudar a restablecer la seguridad en Uruapan.

“(Hacemos) un llamado a las fuerzas federales, al Ejército Mexicano para, y a la brevedad, poder levantar esta alerta de código rojo”.

Manzo detalló que su administración no tiene pactos con grupos del crimen organizado, y que cualquier persona que cometa delitos será llevada ante la justicia.