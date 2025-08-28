Captura de ‘El Rino’, líder del CJNG, pone en alerta a Uruapan: Alcalde pide ayuda

El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo reportó la presencia de hombres armados en el municipio tras la detención de un importante líder del CJNG.

La captura de René Belmonte Aguilar, “El Rino”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), puso en alerta el municipio de Uruapan, Michoacán, según informó el alcalde, Carlos Manzo.

Alcalde de Uruapan activa código rojo en el municipio

En un video difundido a través de redes sociales, el funcionario anunció el arresto, al tiempo que llamó a los ciudadanos a evitar salir de sus casas para prevenir incidentes, debido a que, en represalia, integrantes del CJNG intentaron entrar a Uruapan armados.

“En estos momentos nos están reportando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan, por lo cual les pedimos que si no tienen nada que hacer en este momento en la calle, tomen sus precauciones y se resguarden hasta que existan las condiciones de seguridad para poder levantar este código rojo”, señaló Manzo.

Ante la tensa situación, el alcalde pidió ayuda al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a la Guardia Nacional y al Ejército.

“(Hacemos) un llamado a las fuerzas federales, al Ejército Mexicano para, y a la brevedad, poder levantar esta alerta de código rojo”.

Según el edil, al detenido se le decomisaron un arma de fuego, drogas sintéticas, dinero en efectivo y un dron.

El funcionario señaló que la alcaldía realiza operativos en coordinación con todos los niveles de Gobierno para salvaguardar a la ciudadanía.

“Aquí vamos a actuar para defender al pueblo de Uruapan, no vamos a permitir que ningún grupo delictivo venga a lesionar la paz social de Uruapan, venga a molestar a la gente honesta y trabajadora (...) No tenemos consigna de manera directa con ningún grupo delictivo ni trabajamos con ningún grupo delictivo”, manifestó.

¿Qué cárteles se disputan el control de Uruapan?

Uruapan es la segunda ciudad en importancia económica de Michoacán, solo por detrás de la capital Morelia, donde operan las organizaciones criminales autodenominadas como CJNG, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Blancos de Troya y Cárteles Unidos, entre otras.

Estos grupos delincuenciales se disputan el control de la producción de drogas como la metanfetamina, así como extorsiones a empresarios, productores de aguacate, comerciantes y transportistas, entre otras actividades delictivas.

Con información de EFE