Guerra en Tierra Caliente: ¿Quiénes son Cárteles Unidos y ‘Los Viagra’, los grupos en la mira de EU?

El Departamento de Estado de EU anunció recompensas de hasta 26 millones de dólares por información que lleve a la captura de los principales líderes de Cárteles Unidos y ‘Los Viagras’. [Fotografía. Especial El Financiero]

El gobierno de Estados Unidos tiene bajo la mira a dos organizaciones criminales que operan en la región de Tierra Caliente en Michoacán: Cárteles Unidos y ‘Los Viagras‘, como parte de su estrategia para combatir a los cárteles mexicanos, los cuales han sido designados como organizaciones terroristas.

De acuerdo con el periodista y columnista de El Financiero, Raymundo Riva Palacio en su artículo titulado La guerra en Tierra Caliente, las autoridades estadounidenses ya han implementado tres acciones ofensivas para desmantelar a dichas organizaciones criminales.

Una de ellas consistió en sobrevuelos estratégicos de un dron en la zona de Valle de Bravo, que fue detectado recabando información de inteligencia en los alrededores de la Tierra Caliente.

Asimismo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló activos y aseguró propiedades vinculadas a Cárteles Unidos y Los Viagras, incluyendo a figuras clave como Juan José Farías Álvarez, alias ‘El Abuelo’ y Nicolás Sierra Santana, alias ‘El Gordo’, explicó el periodista.

El Departamento de Estado de EU anunció recompensas que suman hasta 26 millones de dólares por información que lleve a la captura de los principales líderes de estas organizaciones criminales, responsables del tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia territorio estadounidense.

¿Quiénes lideran los Cárteles Unidos y ‘Los Viagras’?

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, Cárteles Unidos es una organización criminal conformada por la coalición de varios grupos delictivos locales, creada originalmente con el objetivo de expulsar a ‘Los Zetas’ de las regiones de Michoacán y Jalisco.

Los Cárteles Unidos, también conocidos como ‘La Resistencia’, están conformados por grupos como el Cártel de Tepalcatepec, ‘Los Viagras’, La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y ‘Los Caballeros Templarios’.

Estas organizaciones criminales se dedican a la adquisición, fabricación y distribución de drogas como metanfetamina, fentanilo y cocaína con destino al mercado estadounidense.

Las ganancias obtenidas son utilizadas para financiar la compra de armamento pesado, sobornar a autoridades locales y contratar mercenarios que les permitan mantener el control territorial en la región.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala como principal líder de la agrupación a Juan José Farías Álvarez, alias ‘El Abuelo’, quien también es identificado como líder del Cártel de Tepalcatepec.

‘El Abuelo’ también dirige las importaciones de cocaína desde Colombia a través de rutas aéreas y marítimas, y supervisa que los cargamentos lleguen a Estados Unidos.

Cárteles Unidos fue incluido en la lista de organizaciones designadas como terroristas por el gobierno de Donald Trump, junto con el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noroeste y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el cual mantiene una disputa territorial en la región de Tierra Caliente.

En el caso de ‘Los Viagras’, esta organización surgió entre 2013 y 2014 como un grupo de autodefensa, integrado por exmiembros de Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana.

De acuerdo con Riva Palacio, estos grupos de autodefensa fueron infiltrados desde sus inicios por los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, quienes utilizaron la región de Tierra Caliente como ruta para el trasiego de metanfetaminas. De este entorno surgieron Los Viagras como una escisión criminal con estructura propia.

Esta agrupación está actualmente liderada por Nicolás Sierra Santana, alias ‘El Gordo’, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares. Enfrenta múltiples cargos por homicidio y por operar laboratorios de producción de metanfetaminas en la región de Tierra Caliente.

¿Qué otros narcotraficantes de Cárteles Unidos y Los Viagras fueron sancionados por EU?

Además de Nicolás Sierra Santana, alias ‘El Gordo’, y de Juan José Farías Álvarez, El Abuelo’, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos penales contra otros integrantes de Cárteles Unidos.

Entre los implicados se encuentran Alfonso Fernández Magallón, alias ‘El Poncho’; Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como ‘El Wicho’ o ‘R5’; y Edgar Orozco Cabadas, alias ‘El Komoni’.

Fernández Magallón es identificado por las autoridades estadounidenses como líder del Cártel de Los Reyes, mientras que Orozco Cabadas y Barragán son reconocidos como líderes armados de Cárteles Unidos.

Los narcotraficantes señalados enfrentan acusaciones por haber participado durante décadas en conspiraciones para fabricar y distribuir sustancias controladas, así como por importar drogas ilegales hacia Estados Unidos.