‘Vought Rising’ lanza su primer tráiler: Fecha de estreno, trama y los detalles del spin-off de ‘The Boys’

'Vought Rising', el nuevo spin-off de ‘The Boys’, se centra en la historia de Soldier Boy y Stormfront. (Foto: Amazon Prime Video Press)

Ambientada en la década de los 50, con el característico humor negro y las escenas de violencia crudas, Vought Rising —proyecto con el cual se busca ampliar el universo presentado en la serie The Boys— compartió su primer tráiler.

Tal como se había adelantado antes del final de la quinta temporada de The Boys, esta nueva serie explora los inicios de la corporación farmacéutica Vought, los primeros experimentos para crear superhéroes y el origen de Soldier Boy.

Aunque Vought Rising es un spin-off y mantendrá algunos aspectos de la serie original, como las escenas explícitas, sus creadores afirman que será diferente, pues incluso busca imitar el cine negro.

“Tiene algo del ADN de The Boys, ya que es irreverente y explícito, pero tiene una trama de misterio”, comentó Eric Kripke, el creador de la serie original, en una entrevista con The Hollywood Reporter.

La nueva serie del universo de The Boys se centra en Soilder Boy. (Foto: Cortesía Prime Video).

¿De qué trata ‘Vought Rising’, el spin-off de ‘The Boys’?

El spin-off de The Boys se ambienta en la década de los 50 y se centra en dos supers que conocimos en la serie original: Soldier Boy y Stormfront. De acuerdo con Eric Kripke, el hilo conductor será un asesinato.

“Hay detectives, giros inesperados y un asesinato que da pie a una conspiración mayor”, indicó el creador de The Boys en la conversación con The Hollywood Reporter, en donde añadió que la trama será principalmente de misterio.

Aunque la serie se ambienta en los años 50, esto no significa que no se mostrarán los problemas que se vivían en la época, pues si algo caracteriza al universo de The Boys es la sátira y la crítica social.

“Estamos intentando recrear una versión muy cruda de los años 50 (...) Queríamos algo sucio y sórdido. Había fumaderos de heroína, bares gay y ese lado oscuro de la cultura popular de la época. Así que explorar todo eso también es una maravilla”, explicó.

La elección de la década no es casualidad. Kripke asegura que para ese momento, en la historia de Estados Unidos, se definió cómo serían los próximos años como nación, por lo cual la llegada de los supers en ese universo no resulta extraña.

Jensen Ackles, quien da vida a Soldier Boy, añadió en una conversación con Entertainment Tonight que a través de esta serie se conocerá otra faceta del superhéroe.

“En The Boys, en la época actual, es como pez fuera del agua. Es un tipo analógico atrapado en un mundo digital. Así que ahora lo vemos en su elemento. Vemos... lo que lo convirtió en quien era”, dijo.

¿Qué pasa en el tráiler de ‘Vought Rising’?

A días del estreno del último capítulo de The Boys, Amazon Prime Video publicó el tráiler de Vought Rising, dando un primer adelanto de la historia, así como del elenco encarnando a los ya conocidos supers.

El avance muestra a Soldier Boy ofreciéndose para ser parte de los experimentos de Vought, ya que tiene el sueño de convertirse en un superhéroe; sin embargo, no todo es perfecto: como es de esperar, algunas pruebas fallan.

Una vez que logran sacar los experimentos adelante, los supers comienzan a experimentar problemas a causa del V1 y la violencia que ejercen contra otras personas escala sin que puedan detenerla.

¿Cuándo se estrena ‘Vought Rising’? Fecha, elenco y más

Amazon Prime Video compartió que el estreno de Vought Rising será en algún punto de 2027, ya que por ahora la serie continúa en producción y se desconoce la fecha exacta.

En el elenco se encuentran nombres como Mason Dye, quien da vida al superhéroe Bombsight, personaje que ya se presentó en la quinta temporada de The Boys y regresará para el spin-off.

También actúa Elizabeth Posey, quien interpretará a Private Angel, una enfermera en la serie; mientras que Will Hochman estará detrás del papel de Torpedo. A ellos se suman los protagonistas: Jensen Ackles como Soldier Boy y Aya Cash, la actriz detrás de Stormfront.