¿Qué pasa con Homelander y Butcher? Este es el final de ‘The Boys’ en los cómics

La serie 'The Boys' podría tener un final diferente al que se contó en los cómics. (Foto: PrimeVideo/Panini/ChatGPT)

El estreno del episodio final The Boys marca el cierre definitivo de la historia de Butcher, Homelander y el resto de ‘Los 7’, y pone fin a una de las producciones más populares y polémicas de los últimos años.

La serie creada por Eric Kripke conquistó al público gracias a su visión irreverente sobre los superhéroes, mezcla violencia, sátira política y críticas. Sin embargo, el desenlace televisivo podría tomar un rumbo distinto al mostrado en los cómics originales escritos por Garth Ennis e ilustrados por Darick Robertson.

La razón principal es que varios personajes y eventos importantes de las historietas fueron modificados o eliminados, dejando abierta la posibilidad de que el episodio final de The Boys sorprenda incluso a quienes conocen el cierre original de la obra.

El último cómic de 'The Boys' es el número 72, publicado en 2012. (Foto: Amazon)

¿Cómo termina ‘The Boys’ en los cómics?

El final de The Boys fue publicado en 2012 con el número 72 y presenta uno de los desenlaces más violentos de toda la historia.

La trama entra en su punto crítico cuando ‘Los 7’ y ‘Los chicos’ llegan a un enfrentamiento sin salida. Butcher posee pruebas fotográficas capaces de destruir públicamente a Homelander, por lo que amenaza con revelar toda la información si alguien intenta atacar a su equipo.

Ante la presión, Homelander convence a los demás supers de iniciar una rebelión y tomar la Casa Blanca. En medio del caos, el personaje asesina al presidente de Estados Unidos y desata una guerra.

Sin embargo, uno de los mayores giros argumentales ocurre cuando Butcher descubre que Homelander no recuerda cometer varios de los crímenes más atroces atribuidos a él, incluido el ataque contra Becca. La verdad detrás de todo es que Black Noir, es un clon secreto del líder de ‘Los 7’ creado por Vought para eliminarlo si perdía el control.

El clon, incluso más poderoso que el original, termina por matar a Homelander durante el conflicto. Poco después, un Black Noir gravemente herido logra salir hacia los jardines de la Casa Blanca, donde finalmente Butcher lo remata.

Pero el desenlace de la trama no termina ahí. Consumido por la paranoia y el odio hacia los supers, Butcher inicia una nueva masacre y comienza a atacar incluso a sus antiguos aliados. Durante ese momento mata a Mother’s Milk y Frenchie.

La situación obliga a Hughie a enfrentarse a quien fue su mentor para detener la ola de violencia. Tras una confrontación emocional, Hughie hiere mortalmente a Butcher y pone fin al conflicto principal de la historia de The Boys.

Al final, Annie abandona definitivamente la identidad de Starlight y decide construir una nueva vida junto a Hughie, siendo de los pocos personajes que logran escapar del desenlace trágico.

Erin Moriarty participa en 'The Boys', donde interpreta a Starlight. (Foto: Prime Video /Press)

Las diferencias entre el cómic y la serie de ‘The Boys’

Aunque la serie The Boys toma inspiración directa de los cómics, la adaptación realizó cambios importantes que podrían modificar por completo el final.

Uno de los más notorios es la existencia de Ryan, hijo de Becca y Homelander, personaje que ahora juega un papel central en la historia. En las historietas, Ryan muere instantes después de nacer.

Otro cambio clave involucra a Black Noir. Mientras que en la historieta es el verdadero villano principal y el responsable de varios asesinatos, en la adaptación televisiva el personaje fue asesinado por Homelander después de ocultarle que Soldier Boy era su padre.

Además, el destino de Frenchie y Kimiko también fue alterado. En la serie, Frenchie murió a manos del líder de ‘Los 7’, mientras que en los cómics Butcher provoca su muerte con una bomba.

Homelander es uno de los principales personajes de 'The Boys'. (Foto: Prime Video/Press Room)

¿A qué hora se estrena el episodio final de ‘The Boys’?

El último capítulo de la temporada 5 de The Boys se estrena el miércoles 20 de mayo.

En México, el episodio estará disponible desde las 2:00 de la mañana, tiempo del centro del país, por lo que muchos fans tendrán que madrugar para evitar spoilers en redes sociales.

¿Dónde ver el final de ‘The Boys’?

El final de The Boys podrá verse mediante Prime Video, servicio que requiere una suscripción activa para acceder al contenido.

Además, el capítulo final también llegará a las salas de Cinépolis con funciones especiales en formato 4DX, una experiencia que incorpora movimiento en los asientos y efectos ambientales sincronizados con la acción de la pantalla.

Aunque los horarios todavía no han sido revelados, la cadena confirmó funciones especiales para el mismo día del estreno en streaming.

Los precios aproximados de las entradas son:

Adulto general: $197 MXN

Niño: $177 MXN

En compras realizadas mediante aplicación, sitio web o kioscos automáticos, Cinépolis cobra una comisión por servicio de $6 MXN por boleto.