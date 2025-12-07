Última temporada de ‘The Boys’: Estreno, tráiler, reparto y lo que debes saber de la serie

Estos son los detalles de la última temporada de 'The Boys' que conocemos hasta el momento. (Foto: Prtime Video/Press Room/IAGemini)

‘Tuve pesadillas sobre ese preciso momento’: Homelander está de regreso para la quinta temporada de The Boys, que se estrena en 2026, estos son los detalles del programa.

La trama basada en ‘superhéroes’ nos cuenta el lado más oscuro de estos seres con poderes extraordinarios, pero que en realidad no los usan para el bien, sino para controlar a la sociedad y la política.

La nueva temporada de The Boys es la última, en la cual se cierra la trama de Los Siete y la compañía Vought.

Los Siete de Vought vuelven para una última pelea por sobrevivir. (Foto: Prime Video Press)

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de ‘The Boys’?

Anteriormente, se desconocía la fecha exacta de estreno de los últimos episodios de la serie de Amazon Prime Video, pero tras el lanzamiento del tráiler de la quinta temporada de The Boys reveló el día exacto.

Según el anuncio oficial, los capítulos de la nueva entrega de la producción televisiva se lanzan el miércoles 8 de abril de 2026.

De acuerdo con Variety, en esa fecha se estrenan los primeros dos episodios y uno nuevo llega cada semana.

¿Cuántos episodios tiene la última temporada de ‘The Boys’ y cuándo se estrenan?

Los capítulos que componen la última temporada de la serie The Boys se estrenan cada semana desde el 8 de abril hasta el 20 de mayo.

Estas son las fecha de lanzamiento de cada uno de ellos, según Variety:

Episodio 1 y 2 : 8 de abril de 2026

: 8 de abril de 2026 Episodio 3 : 15 de abril de 2026

: 15 de abril de 2026 Episodio 4 : 22 de abril de 2026

: 22 de abril de 2026 Episodio 5 : 29 de abril de 2026

: 29 de abril de 2026 Episodio 6 : 6 de mayo de 2026

: 6 de mayo de 2026 Episodio 7 : 13 de mayo de 2026

: 13 de mayo de 2026 Episodio 8 (final): 20 de mayo de 2026

Homelander es uno de los principales personajes de 'The Boys'. (Foto: Prime Video/Press Room)

¿De qué trata la quinta temporada de ‘The Boys’?

En la útlima temporada de The Boys, serie nominada a los Premios Emmy 2025, el conflicto entre Butcvher y Homelander llega a su final y de acuerdo con lo mostrado en el tráiler se preparan para dar el golpe final.

Homelander está fuera de control, furioso hasta con su propia sombra, por todas las ocasiones en las que estuvo cerca de fallar y más ahora con la reaparición de Soldier Boy.

La descripción oficial de la quinta entrega de la producción televisiva dice lo siguiente:

“El mundo de Homelander está completamente sujeto a sus caprichos egocéntricos. Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están presos en un ‘Campo de la Libertad’. Annie lucha por resistirse a la abrumadora fuerza de los Super. Kimiko no está por ningún lado. Pero cuando Butcher reaparece, listo y dispuesto a usar un virus que borrará a todos los Supers del mapa, cambiará para siempre el mundo y a todos sus habitantes”.

Reparto de la temporada final de ‘The Boys’

Los actores y actrices que aparecen en la temporada final de The Boys son los siguientes: