Episodio 7 de ‘It, bienvenidos a Derry’: ¿A qué hora sale el nuevo capítulo HOY?

El episodio 7 es el penúltimo capítulo de la primera temporada de 'It, bienvenidos a Derry'. (Foto: IAChatGPT/HBOMAX Press)

Pennywise se acerca... al final de temporada de It, bienvenidos a Derry porque el episodio 7, que se estrena este domingo, es el penúltimo de la primera entrega.

La producción televisiva de HBO cuenta la historia de algunos de los que fueron aterrorizados por ‘Eso’ desde antes de que apareciera El Club de los perdedores y cumpliera un ciclo más de asesinatos cada 27 años.

La serie It, bienvenidos a Derry es una precuela de lo que apareció en las películas protagonizadas por Bill Skasgård, pero casi 3 décadas antes.

'It: Bienvenidos a Derry' marca el regreso de las historias basadas en Pennywise. (Foto: HBO Max).

¿A qué hora sale el episodio 7 de ‘It, bienvenidos a Derry’?

El nuevo capítulo de It, bienvenidos a Derry se estrena a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México de este domingo 7 de diciembre en la plataforma de streaming HBO Max o en el canal HBO (TV de paga).

El episodio lleva por nombre The Black Spot y es el penúltimo de la primera temporada que está compuesta por los siguientes episodios:

The Pilot – 26 de octubre

The Thing in the Dark – 31 de octubre

Now You See It – 9 de noviembre

The Great Swirling Apparatus of Our Planet’s Function – 16 de noviembre

Neibolt Street – 23 de noviembre

In the Name of the Father – 30 de noviembre

The Black Spot – 7 de diciembre

Final de temporada (nombre por revelar) – 14 de diciembre

Stephen Rider es Hank Grogan en la serie 'It, bienvenidos a Derry'. (Foto: Cortesía HBO Max) (Brooke Palmer/Photo: Brooke Palmer)

¿De qué trata ‘The Black Spot’ capítulo 7 de ‘It, bienvenidos a Derry’?

El nuevo capítulo de It, bienvenidos a Derry sigue a Ronnie Grogan, quien continúa prófugo tras las acusaciones de asesinato de los niños del pueblo.

Advertencia: A partir de este momento pueden existir spoilers acerca de la continuación de la historia de Pennywise.

El conflicto basado en el racismo dentro de la base militar del lugar escala cuando soldados enmascarados visitan The black Spot, un bar para personas afroamericanas, para quemarlo y agredir a las personas presentes en el lugar.

Todo mientras Dick Halloran, un personaje que tiene conexión con otras historias de Stephen King, tiene visiones del pasado cuando Pennywise trabajaba en un circo con el apodo de ‘El payaso bailarín’.

The Black Spot juega un papel determinante en los asesinatos perpetrados por ‘Eso’, pues en las películas (y en las novelas) se menciona como el sitio de una de las masacres más sangrientas del ser proveniente de otro planeta atrapado en el lugar donde se fundó el pueblo de Derry.

Finalmente, en el adelanto oficial compartido por HBO, vemos a Pennywise en medio de las llamas con su aspecto aterrador y amenazante.

“Necesitábamos un ancla para nuestra primera temporada, decimos que sería ‘The black Spot’. Es un reflejo de una época terrible de la historia”, contó la productora Barbara Muschietti a Entertainment Weekly.

'It: bienvenidos a Derry' cuenta la historia de 'Eso' antes de su encuentro con El Club de los perdedores. (Foto: Cortesía HBO Max)

¿'It, Bienvenidos a Derry’ tendrá más temporadas?

El anuncio oficial de una segunda temporada de It, bienvenidos a Derry aún no es confirmado por HBO, pero los creadores Andy y Barbara Muschietti informaron que lo planearon para tres entregas.

En caso de que así suceda, en las otras planean contar lo que sucedió en Derry en 1935 y en otra más lo ocurrido en 1908, los tres ciclos de asesinatos de Pennywise mencionados en la novela de Stephen King.