Episodio 6 de ‘It: Bienvenidos a Derry’: ¿A qué hora sale el nuevo episodio HOY?

Eso ya nos alcanzó, no tenemos salida. El universo creado por Stephen King continúa ampliándose a través de It: Bienvenidos a Derry, la precuela que explora el origen del terror que habita en el pueblo de Maine desde mucho antes de la historia del Club de los Perdedores, narrada en las películas de Eso (2017 y 2019).

Después de un quinto episodio que llevó la historia a la temida calle Neibolt y marcó el regreso de Bill Skarsgård como el payaso Pennywise, la serie avanza hacia su recta final con el estreno del capítulo 6, In the Name of the Father.

La producción de Warner Bros. Television y HBO es una de las apuestas más fuertes de la plataforma, muestra los ciclos de violencia de It, secretos y fenómenos sobrenaturales que han acompañado al pueblo de Derry durante generaciones.

'It: Bienvenidos a Derry' cuenta el origen del mal que azota al pueblo. (Foto: HBO Max).

¿Cuándo sale el episodio 6 de ‘It: Bienvenidos a Derry’?

El episodio 6 se estrena este domingo 30 de noviembre a las 8:00 p.m. (tiempo del centro de México), con transmisión simultánea en el canal HBO y en la plataforma HBO Max.

La temporada 1 de It: Welcome to Derry está compuesta por ocho episodios y concluye el domingo 14 de diciembre:

The Pilot – 26 de octubre, 7:00 pm The Thing in the Dark – 31 de octubre (2:00 am en streaming) y 2 de noviembre (8:00 pm HBO) Now You See It – 9 de noviembre, 8:00 pm The Great Swirling Apparatus of Our Planet’s Function – 16 de noviembre, 8:00 pm Neibolt Street – 23 de noviembre, 8:00 pm In the Name of the Father – 30 de noviembre, 8:00 pm The Black Spot – 7 de diciembre, 8:00 pm Final de temporada – 14 de diciembre, 8:00 pm

¿De qué trata el episodio 6 de ‘It: Bienvenidos a Derry’?

A partir de aquí te vamos a contar spoilers.

La emisión previa de Welcome to Derry dejó al público frente a un mapa más amplio del mal que opera en la ciudad en 1962, desde las visiones inducidas por el “resplandor” de Dick Hallorann hasta los intentos militares por convertir a Eso en un arma para terminar con la Guerra Fría.

Ahora sabemos que It es una entidad que llegó desde otro planeta y cayó en el punto donde se fundó Derry.

Aunque una tribu nativa lo debilitó con una prisión hecha de los mismos meteoritos con los que llegó, la contaminación de Eso en el agua mantiene activo el mal bajo la superficie. Eventos históricos como la explosión de la Fundición de Ironworks en 1908 o la masacre de la pandilla Bradley son parte de los ciclos de violencia que el monstruo ha dejado a su paso.

Tras ir a las alcantarillas, engañados por It, los niños protagonistas descubren que el fragmento de meteorito que halló Lilly podría ser una herramienta para enfrentar a It.

El cierre del capítulo incluyó una revelación inesperada: Ingrid Kersh, la adulta en quien Lilly depositaba su confianza, resultó ser la mujer con la que Hank tuvo una aventura, lo que incrementa la tensión alrededor del grupo.

Su apellido, Kersh, coincide con el de la temible anciana que aparece en la historia adulta de Beverly en el futuro, uno de los disfraces característicos de Pennywise.

‘In the Name of the Father’

La reseña oficial del capítulo describe que Dick Halloran enfrenta crecientes visiones oscuras, entre las que destaca el papel del club nocturno Black Spot dentro del plan de Charlotte.

Mientras tanto, Will lidia con la desaprobación de sus padres, Marge confronta a las Patty amigas y Lilly enfrenta a sus propios demonios con el tema de la salud mental.

Además, la conexión con otras novelas de Stephen King adquiere más relevancia: en el episodio 5 de It, Dick Hallorann (personaje que también sale en El Resplandor) enfrentó visiones en un baño donde aparece su abuela, quien comparte el don y le advierte que la entidad viene por él otra vez.

También apareció una misteriosa caja relacionada con Doctor Sueño, otra creación de King, donde este tipo de contenedores psíquicos se describe como una forma de guardar recuerdos dolorosos.

La advertencia es clara dentro del universo de King: cuando él dice que no debe abrirse algo, lo mejor es alejarse.

Reparto de la temporada 1 de ‘It: Bienvenidos a Derry’